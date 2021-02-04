https://ria.ru/20210204/aktsii-1595997929.html

В Кремле прокомментировали выездные заседания СПЧ после незаконных акций

В Кремле прокомментировали выездные заседания СПЧ после незаконных акций

Выездные заседания правозащитников в федеральные округа для обсуждения действий полицейских в отношении журналистов на несогласованных акциях - нормальная... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:06

2021-02-04T13:06

2021-02-04T13:15

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выездные заседания правозащитников в федеральные округа для обсуждения действий полицейских в отношении журналистов на несогласованных акциях - нормальная практика, правозащитники выполняют свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Правозащитники выполняют свои функции, у них есть моменты, которые вызывают их озабоченность. И совершенно нормально вести диалог с властью, инициировать этот диалог. Это абсолютно нормальная практика. Поэтому здесь все логично. Действительно имели место несанкционированные акции, и, конечно, здесь есть о чем поговорить в плане усовершенствования путей диалога во время подобного рода происшествий", - сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживают ли в Кремле идею выездных заседаний СПЧ по поводу действий полицейских в отношении журналистов на несогласованных акциях, и почему вообще понадобилась помощь правозащитников.Ранее "Коммерсант" сообщал, что Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) планирует "провести выездные заседания в федеральных округах, чтобы в каждом обсудить практику нарушения прав журналистов с полпредами, губернаторами и представителями силовых органов".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/putin-1595996003.html

https://ria.ru/20210204/sovfed-1595984364.html

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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, общество