https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595880367.html

AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими

AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими

Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:19

2021-02-03T16:19

2021-02-03T16:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595677159_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e664e50459bc0b4c43512588f972cd77.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос, передает агентство Рейтер.Он также надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы, при этом Пангалос отметил, что необходимо проводить больше исследований."Касаемо эксперимента... проводимого нами в клинике, в котором задействованы наша вакцина и вакцина "Спутник", нужно делать больше, потому что, в конце концов, мы хотим понять, насколько взаимозаменяемы эти вакцины", - отметил Пангалос.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594307394.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , в мире