https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595880367.html
AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими
AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими
Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:19
2021-02-03T16:19
2021-02-03T16:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос, передает агентство Рейтер.Он также надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы, при этом Пангалос отметил, что необходимо проводить больше исследований."Касаемо эксперимента... проводимого нами в клинике, в котором задействованы наша вакцина и вакцина "Спутник", нужно делать больше, потому что, в конце концов, мы хотим понять, насколько взаимозаменяемы эти вакцины", - отметил Пангалос.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594307394.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , в мире
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca
Мене Пангалос, передает агентство Рейтер
.
"Я думаю, любые данные, указывающие на высокий уровень эффективности любой вакцины, воодушевляют, потому что нам нужно, чтобы работали все вакцины", - прокомментировал Пангалос в ходе пресс-конференции публикацию в научном журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований "Спутник V".
Он также надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы, при этом Пангалос отметил, что необходимо проводить больше исследований.
"Касаемо эксперимента... проводимого нами в клинике, в котором задействованы наша вакцина и вакцина "Спутник", нужно делать больше, потому что, в конце концов, мы хотим понять, насколько взаимозаменяемы эти вакцины", - отметил Пангалос.
24 января, 08:00Укол правды
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
заявил, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм
" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом
.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.