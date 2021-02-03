Президент Сербии попросил о новых партиях вакцины "Спутник V"
16:13 03.02.2021 (обновлено: 16:41 03.02.2021)
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
© Sputnik / Тимур Батыршин
БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре попросил российского коллегу Владимира Путина о новых партиях вакцины "Спутник V", сообщила администрация сербского лидера.
"Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поддержку в борьбе против коронавируса, а особенно за поставки вакцины "Спутник V", которая помогла тому, что наша страна лидирует в вакцинации населения. Президент Вучич попросил президента Путина помочь как можно скорее получить дополнительные партии российской вакцины, чтобы больше граждан Сербии в ближайшее время получили надежную защиту от коронавируса", - сообщила администрация Вучича.
"Он также отметил, что Сербия с помощью специалистов из России построит объекты для самостоятельного производства вакцины", - говорится в сообщении.
Госсекретарь (ранг, близкий замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек накануне рассказал РИА Новости, что власти Сербии надеются на совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране. Он подтвердил, что 11 февраля ожидается прибытие в Сербию группы российских специалистов для ознакомления с кадровыми и техническими возможностями, в первую очередь, института вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде, для совместного производства "Спутник V".
Вакцинация началась в Сербии 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство – до 42% граждан – хотят получить российскую вакцину.
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