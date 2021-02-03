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Распространение коронавируса
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Медведев заявил о "политических проблемах" с продвижением вакцин от COVID
Медведев заявил о "политических проблемах" с продвижением вакцин от COVID
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о наличии "политических проблем" с продвижением российской вакцины от COVID-19 за рубежом, отметив, что "нас... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:53
2021-02-03T12:53
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о наличии "политических проблем" с продвижением российской вакцины от COVID-19 за рубежом, отметив, что "нас мало где ждут" в странах с развитой экономикой, при этом они понимают, что своими силами могут не справиться с обеспечением препаратами для вакцинации."Мы не можем не учитывать, что есть и конкурентная борьба, и политические всякие проблемы, связанные с продвижением нашей вакцины, поскольку нас, скажем откровенно, мало где ждут в этом смысле в странах, которые имеют развитые экономики. В то же время они понимают, что и собственными возможностями они могут не справиться. И это создает определенное напряжение", - сказал Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.Он попросил коллег предоставить информацию о том, что удалось сделать в этой сфере и каковы перспективы развития ситуации."Нет ли необходимости какие-то дополнительные меры принять, в том числе по политическому сопровождению этого процесса, имея в виду, что это требует координации всех ведомств, включая и ведомства президентского блока", - заключил зампред Совбеза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, в мире

Медведев заявил о "политических проблемах" с продвижением вакцин от COVID

12:53 03.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о наличии "политических проблем" с продвижением российской вакцины от COVID-19 за рубежом, отметив, что "нас мало где ждут" в странах с развитой экономикой, при этом они понимают, что своими силами могут не справиться с обеспечением препаратами для вакцинации.
"Мы не можем не учитывать, что есть и конкурентная борьба, и политические всякие проблемы, связанные с продвижением нашей вакцины, поскольку нас, скажем откровенно, мало где ждут в этом смысле в странах, которые имеют развитые экономики. В то же время они понимают, что и собственными возможностями они могут не справиться. И это создает определенное напряжение", - сказал Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.
Он попросил коллег предоставить информацию о том, что удалось сделать в этой сфере и каковы перспективы развития ситуации.
"Нет ли необходимости какие-то дополнительные меры принять, в том числе по политическому сопровождению этого процесса, имея в виду, что это требует координации всех ведомств, включая и ведомства президентского блока", - заключил зампред Совбеза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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