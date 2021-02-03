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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210203/transformatsiya-1595927019.html
Рязанский губернатор призвал ускорить цифровую трансформацию в регионе
Рязанский губернатор призвал ускорить цифровую трансформацию в регионе
Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Рязанской области должна продолжаться ускоренными темпами, заявил в среду губернатор... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:56
2021-02-03T20:56
рязанская область
россия
николай любимов
рязанская область
технологии
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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Рязанской области должна продолжаться ускоренными темпами, заявил в среду губернатор Николай Любимов на совещании, где обсуждались перспективы развития региональной геоинформационной системы региона.Николай Любимов отметил, что президентом РФ в 2017 году утвержден план перехода на использование отечественных геоинформационных технологий. В Рязанской области создана региональная геоинформационная система, которая позволяет проводить сбор, хранение и непрерывную актуализацию информации о состоянии и динамике развития объектов и территорий.На сегодняшний день в региональной геоинформационной системе области создано 54 отраслевых проекта, содержащих тематические слои по предметным областям и видам деятельности. В частности, общественно значимый проект "Открытые отраслевые данные" содержит сведения о пространственных данных в свободном доступе. Представлена информация об учреждениях соцсферы, в том числе медицинских организациях в разрезе каждого муниципального образования и конкретного объекта: его наименование, адрес, официальный сайт, реквизиты, телефон. По аналогичному принципу построены слои об образовательных организациях, учреждениях соцзащиты населения, архивах.Глава региона отметил, что ГИС является важным инструментом в работе с инвесторами, развитии территорий, может использоваться в сфере строительства, сельского хозяйства, транспорта, управления земельными ресурсами, работе экстренных служб и многом другом.Любимов также поручил проработать вопросы повышения доступности ГИС, в том числе предусмотреть возможность перехода в систему с сайта правительства Рязанской области и центральных органов исполнительной власти региона.
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россия, николай любимов, рязанская область, технологии

Рязанский губернатор призвал ускорить цифровую трансформацию в регионе

20:56 03.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Рязанской области должна продолжаться ускоренными темпами, заявил в среду губернатор Николай Любимов на совещании, где обсуждались перспективы развития региональной геоинформационной системы региона.
Николай Любимов отметил, что президентом РФ в 2017 году утвержден план перехода на использование отечественных геоинформационных технологий. В Рязанской области создана региональная геоинформационная система, которая позволяет проводить сбор, хранение и непрерывную актуализацию информации о состоянии и динамике развития объектов и территорий.
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"Система многофункциональна и используется не только органами власти. Она открыта для широкого круга пользователей – для граждан, организаций, в том числе потенциальных инвесторов и компаний, которые участвуют в градостроительной деятельности. Развитие этой системы – одна из важных задач, которую мы реализуем в рамках цифровой трансформации Рязанского региона. Очень важно, чтобы об этом знал максимально широкий круг лиц, все, кому она может быть полезна. Прошу учесть это в дальнейшей работе", – подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день в региональной геоинформационной системе области создано 54 отраслевых проекта, содержащих тематические слои по предметным областям и видам деятельности. В частности, общественно значимый проект "Открытые отраслевые данные" содержит сведения о пространственных данных в свободном доступе. Представлена информация об учреждениях соцсферы, в том числе медицинских организациях в разрезе каждого муниципального образования и конкретного объекта: его наименование, адрес, официальный сайт, реквизиты, телефон. По аналогичному принципу построены слои об образовательных организациях, учреждениях соцзащиты населения, архивах.
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"Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы должна продолжаться ускоренными темпами. В текущем году предстоит провести очень большую работу в этом направлении, в первую очередь, в рамках исполнения плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий, который был утвержден президентом. Это крайне важная задача, которую невозможно решить без активной и слаженной работы органов власти", – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что ГИС является важным инструментом в работе с инвесторами, развитии территорий, может использоваться в сфере строительства, сельского хозяйства, транспорта, управления земельными ресурсами, работе экстренных служб и многом другом.
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"Надо использовать все современные технологии для того, чтобы наша ГИС была супер современной, ее можно было менять, трансформировать, приспосабливать к ситуации, очень быстро вносить оперативные данные", – сказал Любимов, поручив в течение двух недель представить предложения в проект поручений по итогам совещания для максимальной эффективности проводимой работы.

 
Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовРязанская областьТехнологии
 
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