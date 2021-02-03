https://ria.ru/20210203/transformatsiya-1595927019.html

Рязанский губернатор призвал ускорить цифровую трансформацию в регионе

Рязанский губернатор призвал ускорить цифровую трансформацию в регионе

Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Рязанской области должна продолжаться ускоренными темпами, заявил в среду губернатор... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:56

2021-02-03T20:56

2021-02-03T20:56

рязанская область

россия

николай любимов

рязанская область

технологии

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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Рязанской области должна продолжаться ускоренными темпами, заявил в среду губернатор Николай Любимов на совещании, где обсуждались перспективы развития региональной геоинформационной системы региона.Николай Любимов отметил, что президентом РФ в 2017 году утвержден план перехода на использование отечественных геоинформационных технологий. В Рязанской области создана региональная геоинформационная система, которая позволяет проводить сбор, хранение и непрерывную актуализацию информации о состоянии и динамике развития объектов и территорий.На сегодняшний день в региональной геоинформационной системе области создано 54 отраслевых проекта, содержащих тематические слои по предметным областям и видам деятельности. В частности, общественно значимый проект "Открытые отраслевые данные" содержит сведения о пространственных данных в свободном доступе. Представлена информация об учреждениях соцсферы, в том числе медицинских организациях в разрезе каждого муниципального образования и конкретного объекта: его наименование, адрес, официальный сайт, реквизиты, телефон. По аналогичному принципу построены слои об образовательных организациях, учреждениях соцзащиты населения, архивах.Глава региона отметил, что ГИС является важным инструментом в работе с инвесторами, развитии территорий, может использоваться в сфере строительства, сельского хозяйства, транспорта, управления земельными ресурсами, работе экстренных служб и многом другом.Любимов также поручил проработать вопросы повышения доступности ГИС, в том числе предусмотреть возможность перехода в систему с сайта правительства Рязанской области и центральных органов исполнительной власти региона.

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https://ria.ru/20210127/ryazan-1594846812.html

https://ria.ru/20210127/yaponiya-1594787668.html

россия

рязанская область

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россия, николай любимов, рязанская область, технологии