https://ria.ru/20210203/snezhki-1595773844.html

Участники незаконной акции в центре Москвы закидали силовиков снежками

Участники незаконной акции в центре Москвы закидали силовиков снежками

Сотрудников правоохранительных органов начали закидывать комками снега во время несогласованной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T00:28

2021-02-03T00:28

2021-02-03T00:28

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудников правоохранительных органов начали закидывать комками снега во время несогласованной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент, участники несогласованного мероприятия дошли до Дмитровского переулка, где правоохранители применили силу для прекращения акции.В это время правоохранителей и работавших в переулке журналистов начали закидывать снежками сверху. Как передает корреспондент РИА Новости, с крыш или из окон домов прилетело примерно семь снежков.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия