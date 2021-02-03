https://ria.ru/20210203/snezhki-1595773844.html
Участники незаконной акции в центре Москвы закидали силовиков снежками
Участники незаконной акции в центре Москвы закидали силовиков снежками
Сотрудников правоохранительных органов начали закидывать комками снега во время несогласованной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T00:28
2021-02-03T00:28
2021-02-03T00:28
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происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудников правоохранительных органов начали закидывать комками снега во время несогласованной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент, участники несогласованного мероприятия дошли до Дмитровского переулка, где правоохранители применили силу для прекращения акции.В это время правоохранителей и работавших в переулке журналистов начали закидывать снежками сверху. Как передает корреспондент РИА Новости, с крыш или из окон домов прилетело примерно семь снежков.
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
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