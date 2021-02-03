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Швеция опровергла участие своего дипломата в незаконной акции в России
Швеция опровергла участие своего дипломата в незаконной акции в России
Стокгольм категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в незаконных акциях в Санкт-Петербурге, он наблюдал за акцией, что РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:29
2021-02-03T16:39
россия
швеция
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Стокгольм категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в незаконных акциях в Санкт-Петербурге, он наблюдал за акцией, что является стандартной дипломатической процедурой, сообщили РИА Новости в посольстве Швеции в Москве.В шведском посольстве отметили, что мониторинг и наблюдение за политическим развитием в стране службы входит в обязанности шведских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.Ранее источник в Москве сообщил журналистам, что шведский дипломат 23 января участвовал в несогласованной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Алексея Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".Кроме того, несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210203/aktsii-1595847641.html
https://ria.ru/20210203/nakazanie-1595846752.html
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россия, швеция, санкт-петербург, в мире

Швеция опровергла участие своего дипломата в незаконной акции в России

16:29 03.02.2021 (обновлено: 16:39 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Швеции в РФ в Москве
Посольство Швеции в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Стокгольм категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в незаконных акциях в Санкт-Петербурге, он наблюдал за акцией, что является стандартной дипломатической процедурой, сообщили РИА Новости в посольстве Швеции в Москве.

"Министерство иностранных дел Швеции категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в демонстрациях... Шведский дипломат наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой", - заявили в дипмиссии.

В шведском посольстве отметили, что мониторинг и наблюдение за политическим развитием в стране службы входит в обязанности шведских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
Ранее источник в Москве сообщил журналистам, что шведский дипломат 23 января участвовал в несогласованной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Алексея Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Кроме того, несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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