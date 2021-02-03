https://ria.ru/20210203/samolet-1595705120.html

Пилоты рассказали, как пандемия повлияла на безопасность полетов

Пилоты рассказали, как пандемия повлияла на безопасность полетов

Пилоты совершают больше ошибок во время полета из-за того, что они почти не летали во время пандемии коронавируса, сообщает Independent. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T02:34

2021-02-03T02:34

2021-02-03T02:34

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пилоты совершают больше ошибок во время полета из-за того, что они почти не летали во время пандемии коронавируса, сообщает Independent.С мая прошлого года американские летчики сообщили как минимум о дюжине "неудач" в анонимную систему отчетности НАСА по безопасности полетов (ASRA). Одна из причин возникновения проблем, как следует из заключений, это сокращение времени, проведенного в воздухе из-за отмены рейсов и ковидных ограничений.Летчики писали, что, возвращаясь за штурвал, забывали включить противообледенительный механизм или выключить стояночный тормоз перед взлетом. Также после долгого перерыва некоторым требовалось до трех попыток, чтобы посадить самолет в ветреный день.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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