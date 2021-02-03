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Пилоты рассказали, как пандемия повлияла на безопасность полетов
Пилоты рассказали, как пандемия повлияла на безопасность полетов
Пилоты совершают больше ошибок во время полета из-за того, что они почти не летали во время пандемии коронавируса, сообщает Independent. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T02:34
2021-02-03T02:34
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пилоты совершают больше ошибок во время полета из-за того, что они почти не летали во время пандемии коронавируса, сообщает Independent.С мая прошлого года американские летчики сообщили как минимум о дюжине "неудач" в анонимную систему отчетности НАСА по безопасности полетов (ASRA). Одна из причин возникновения проблем, как следует из заключений, это сокращение времени, проведенного в воздухе из-за отмены рейсов и ковидных ограничений.Летчики писали, что, возвращаясь за штурвал, забывали включить противообледенительный механизм или выключить стояночный тормоз перед взлетом. Также после долгого перерыва некоторым требовалось до трех попыток, чтобы посадить самолет в ветреный день.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, наса

Пилоты рассказали, как пандемия повлияла на безопасность полетов

02:34 03.02.2021
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкЦентр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet
Центр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пилоты совершают больше ошибок во время полета из-за того, что они почти не летали во время пандемии коронавируса, сообщает Independent.
С мая прошлого года американские летчики сообщили как минимум о дюжине "неудач" в анонимную систему отчетности НАСА по безопасности полетов (ASRA).
Одна из причин возникновения проблем, как следует из заключений, это сокращение времени, проведенного в воздухе из-за отмены рейсов и ковидных ограничений.
Летчики писали, что, возвращаясь за штурвал, забывали включить противообледенительный механизм или выключить стояночный тормоз перед взлетом. Также после долгого перерыва некоторым требовалось до трех попыток, чтобы посадить самолет в ветреный день.
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