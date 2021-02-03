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В Красноярске трое пожарных пропали при тушении огня на складе
В Красноярске трое пожарных пропали при тушении огня на складе
В Красноярске при тушении горящего склада пропали трое спасателей, сообщили в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:00
2021-02-03T15:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. В Красноярске при тушении горящего склада пропали трое спасателей, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.На улице Калинина горит хранилище автозапчастей, площадь пожара разрослась с 800 до 3,5 тысячи квадратных метров, крыша обрушилась. На месте работают 110 человек 33 машины. Помимо пожарных, ищут сотрудника склада.Представитель экстренных служб региона сказал РИА Новости, что пропавшие спасатели, скорее всего, погибли. Собеседник агентства добавил, что они вошли в здание одними из первых, баллонов с кислородом у них было на полчаса, а времени прошло больше.Спустя несколько часов нашли одного погибшего, его личность сейчас устанавливают. По предварительным данным, это сотрудник склада.Глава МЧС России Евгений Зиничев направил в Красноярск специальную комиссию во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.В ГСУСК заявили, что после пожара на складе в Красноярске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В СК РФ сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о проведенных к настоящему моменту мероприятиях по поиску людей и первоначальных следственных действиях и поставил на контроль в центральном аппарате ход и результаты расследования уголовного дела.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Красноярске горит склад автозапчастей
Склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 3,5 тыс квадратов, обрушилась кровля. Во время тушения пропали 3 пожарных.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия

В Красноярске трое пожарных пропали при тушении огня на складе

10:00 03.02.2021 (обновлено: 15:15 03.02.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. В Красноярске при тушении горящего склада пропали трое спасателей, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
На улице Калинина горит хранилище автозапчастей, площадь пожара разрослась с 800 до 3,5 тысячи квадратных метров, крыша обрушилась. На месте работают 110 человек 33 машины. Помимо пожарных, ищут сотрудника склада.
Представитель экстренных служб региона сказал РИА Новости, что пропавшие спасатели, скорее всего, погибли. Собеседник агентства добавил, что они вошли в здание одними из первых, баллонов с кислородом у них было на полчаса, а времени прошло больше.
Спустя несколько часов нашли одного погибшего, его личность сейчас устанавливают. По предварительным данным, это сотрудник склада.
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске
На месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
На месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Глава МЧС России Евгений Зиничев направил в Красноярск специальную комиссию во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.
В ГСУСК заявили, что после пожара на складе в Красноярске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В СК РФ сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о проведенных к настоящему моменту мероприятиях по поиску людей и первоначальных следственных действиях и поставил на контроль в центральном аппарате ход и результаты расследования уголовного дела.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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