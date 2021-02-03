СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Как сообщается в репортаже, персональная проверка хулиганов показала, что десятки митингующих молодых людей тем или иным образом избежали службы в армии.
"Безусловно, родители должны интересоваться тем, что происходит с их детьми. Не ругать их – ругая, мы только подталкиваем их к тем, кто будет с ними ласков и называть их бойцами. Надо вместе разбираться, давать альтернативную информацию, вместе смотреть те же самые соцсети. Надо дружить со своими детьми. И тогда никуда они не пойдут, не будут искать альтернативных авторитетов", - сказала директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева.
Она отметила, что в большинстве молодым людям, которых призывают участвовать в несогласованных митингах, обещают "золотые горы".
В свою очередь руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о существовании "протестного актива", почти каждого участника которого правоохранители знают практически в лицо.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
31 января, 15:46Навальный убил протест