https://ria.ru/20210203/podrostki-1595779355.html

СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях

СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях

Следственный комитет России опубликовал на своем канале на YouTube репортаж, посвященный подросткам, участвующим в несогласованных акциях. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T03:20

2021-02-03T03:20

2021-02-03T03:20

вциом

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем канале на YouTube репортаж, посвященный подросткам, участвующим в несогласованных акциях.Как сообщается в репортаже, персональная проверка хулиганов показала, что десятки митингующих молодых людей тем или иным образом избежали службы в армии.Она отметила, что в большинстве молодым людям, которых призывают участвовать в несогласованных митингах, обещают "золотые горы".В свою очередь руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о существовании "протестного актива", почти каждого участника которого правоохранители знают практически в лицо.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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вциом, youtube, генеральная прокуратура рф, валерий федоров, дмитрий песков, владимир путин, москва, новосибирск, общество