В России создадут систему студенческого наставничества

"Сами вузы по себе одни для этого (подготовки предпринимателей - ред.) изначально не создавались, и нам тут нужны, конечно, сильные партнеры. Тут и программа наставничества, поскольку делай, смотря на тех успешных – это всегда так в жизни, потому что студенты и все мы, не только студенты, хотели подражать профессорам, успешным выпускникам, тем, кто к нам приходил, преподавал из бизнеса", - рассказал Фальков на пресс-конференции.