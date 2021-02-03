В России создадут систему студенческого наставничества
13:45 03.02.2021 (обновлено: 14:38 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия" подписали соглашение, предусматривающее создание системы студенческого наставничества, условий для развития инновационного и технологического предпринимательства у обучающихся, а также разработку мер для поддержки трудоустройства студентов и выпускников.
Соответствующий документ был подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и председателем "Деловой России" Алексеем Репиком на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Сами вузы по себе одни для этого (подготовки предпринимателей - ред.) изначально не создавались, и нам тут нужны, конечно, сильные партнеры. Тут и программа наставничества, поскольку делай, смотря на тех успешных – это всегда так в жизни, потому что студенты и все мы, не только студенты, хотели подражать профессорам, успешным выпускникам, тем, кто к нам приходил, преподавал из бизнеса", - рассказал Фальков на пресс-конференции.
Министр отметил, что принципиально важным является вопрос трудоустройства выпускников по тому виду деятельности, которое соответствует направлению их подготовки в вузе, и на условиях, максимально приближенных к ожиданиям выпускника.
Фальков уточнил, что соглашение также предполагает активное вовлечение студентов в кадровую политику.