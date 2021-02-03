https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595827785.html

Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Ситуацию с пандемией в России удается держать под контролем, в большинстве регионов она стабилизируется, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:44

2021-02-03T12:44

2021-02-03T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ситуацию с пандемией в России удается держать под контролем, в большинстве регионов она стабилизируется, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.Медведев напомнил, что началась масштабная вакцинация граждан, для этих целей развернуто более 3 тысяч пунктов.Медведев отметил, что к концу первого полугодия планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины "Спутник V", а со второго полугодия в гражданский оборот планируется выпускать не менее 18 миллионов доз в месяц.Говоря о вакцине "ЭпиВакКорона" он подчеркнул, что важно определить, какие дополнительные меры нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства и выпускать к концу первого полугодия более пяти миллионов доз, а с июня - не менее 1,5 миллионов доз в месяц.

https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595810195.html

https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595821401.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, россия, дмитрий медведев