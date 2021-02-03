https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595827785.html
Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов
Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов
Ситуацию с пандемией в России удается держать под контролем, в большинстве регионов она стабилизируется, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:44
2021-02-03T12:44
2021-02-03T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ситуацию с пандемией в России удается держать под контролем, в большинстве регионов она стабилизируется, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.Медведев напомнил, что началась масштабная вакцинация граждан, для этих целей развернуто более 3 тысяч пунктов.Медведев отметил, что к концу первого полугодия планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины "Спутник V", а со второго полугодия в гражданский оборот планируется выпускать не менее 18 миллионов доз в месяц.Говоря о вакцине "ЭпиВакКорона" он подчеркнул, что важно определить, какие дополнительные меры нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства и выпускать к концу первого полугодия более пяти миллионов доз, а с июня - не менее 1,5 миллионов доз в месяц.
https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595810195.html
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коронавирус в россии, россия, дмитрий медведев
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Ситуацию с пандемией в России
удается держать под контролем, в большинстве регионов она стабилизируется, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев
.
"Мы уже год работаем в условиях пандемии. В целом ситуацию удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется", - сказал Медведев на совещании "О ходе работы по производству и внедрению новых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19".
Медведев напомнил, что началась масштабная вакцинация граждан, для этих целей развернуто более 3 тысяч пунктов.
"Ключевое условие - это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме", - подчеркнул он.
Медведев отметил, что к концу первого полугодия планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины "Спутник V", а со второго полугодия в гражданский оборот планируется выпускать не менее 18 миллионов доз в месяц.
"Определены организации, которые этим занимаются, развернута сеть. Тем не менее, некоторые структуры пока еще не оснащены необходимым оборудованием. Хотел бы, чтобы на это тоже обратили коллеги самое пристальное внимание, поскольку количество вакцинирующихся будет расти. И с другой стороны, это ведет к перегрузкам региональных систем здравоохранения, поэтому здесь необходима координация для того, чтобы деятельность такого рода была более слаженной", - сказал замглавы Совбеза.
Говоря о вакцине "ЭпиВакКорона" он подчеркнул, что важно определить, какие дополнительные меры нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства и выпускать к концу первого полугодия более пяти миллионов доз, а с июня - не менее 1,5 миллионов доз в месяц.