https://ria.ru/20210203/korona-pasporta-1595796285.html

СМИ: Дания намерена ввести цифровые "коронапаспорта"

СМИ: Дания намерена ввести цифровые "коронапаспорта"

Власти Дании приняли решение о внедрении цифровых "коронапаспортов" в ближайшие три-четыре месяца, что позволит постепенно возобновить деловую жизнь в стране,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:52

2021-02-03T09:52

2021-02-03T12:17

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МУРМАНСК, 3 фев — РИА Новости. Власти Дании приняли решение о внедрении цифровых "коронапаспортов" в ближайшие три-четыре месяца, что позволит постепенно возобновить деловую жизнь в стране, сообщил в среду исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков.В "коронапаспортах" планируется отражать информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции, что позволит владельцам совершать деловые поездки и принимать участие в различных офлайн-мероприятиях. Кроме того, по замыслу разработчиков документа, его смогут использовать те, кто в настоящее время из-за ограничений находится в простое: парикмахеры, массажисты, представители других профессий.Идею внедрения такого рода документов активно продвигает датское деловое сообщество, которое готово участвовать в этом процессе. "Мы бы хотели развивать систему внедрения "коронапаспортов", которые могут применяться в культурной жизни и на различных мероприятиях в Дании, а также для нормализации деловой жизни, чтобы мы могли путешествовать и ответственно к этому подходить", — сказал административный директор Конфедерации датской промышленности Ларс Санддал Сёренсен. По его мнению, потребность в таких паспортах сохранится в течение нескольких лет.По мнению руководителя Датской торгово-промышленной палаты Бриана Миккельсена, "коронапаспорта" — это "свет в конце туннеля". "Внедрение таких паспортов означает, что мы сможем постепенно открывать датское общество. Это великолепная новость. Мы очень рады, что это происходит", — отметил Миккельсен.В Дании с начала пандемии коронавирусом заразились почти 200 тысяч человек, скончались более 2,1 тысячи. За последние сутки инфекцию диагностировали у 397 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/pasport-1595474768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дания, в мире