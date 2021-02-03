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СМИ: Дания намерена ввести цифровые "коронапаспорта"
СМИ: Дания намерена ввести цифровые "коронапаспорта"
Власти Дании приняли решение о внедрении цифровых "коронапаспортов" в ближайшие три-четыре месяца, что позволит постепенно возобновить деловую жизнь в стране,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:52
2021-02-03T12:17
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МУРМАНСК, 3 фев — РИА Новости. Власти Дании приняли решение о внедрении цифровых "коронапаспортов" в ближайшие три-четыре месяца, что позволит постепенно возобновить деловую жизнь в стране, сообщил в среду исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков.В "коронапаспортах" планируется отражать информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции, что позволит владельцам совершать деловые поездки и принимать участие в различных офлайн-мероприятиях. Кроме того, по замыслу разработчиков документа, его смогут использовать те, кто в настоящее время из-за ограничений находится в простое: парикмахеры, массажисты, представители других профессий.Идею внедрения такого рода документов активно продвигает датское деловое сообщество, которое готово участвовать в этом процессе. "Мы бы хотели развивать систему внедрения "коронапаспортов", которые могут применяться в культурной жизни и на различных мероприятиях в Дании, а также для нормализации деловой жизни, чтобы мы могли путешествовать и ответственно к этому подходить", — сказал административный директор Конфедерации датской промышленности Ларс Санддал Сёренсен. По его мнению, потребность в таких паспортах сохранится в течение нескольких лет.По мнению руководителя Датской торгово-промышленной палаты Бриана Миккельсена, "коронапаспорта" — это "свет в конце туннеля". "Внедрение таких паспортов означает, что мы сможем постепенно открывать датское общество. Это великолепная новость. Мы очень рады, что это происходит", — отметил Миккельсен.В Дании с начала пандемии коронавирусом заразились почти 200 тысяч человек, скончались более 2,1 тысячи. За последние сутки инфекцию диагностировали у 397 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дания, в мире

СМИ: Дания намерена ввести цифровые "коронапаспорта"

09:52 03.02.2021 (обновлено: 12:17 03.02.2021)
 
© REUTERS / Ritzau Scanpix / Henning BaggerМедицинский работник в лаборатории университета Ольборга, Дания
Медицинский работник в лаборатории университета Ольборга, Дания - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© REUTERS / Ritzau Scanpix / Henning Bagger
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МУРМАНСК, 3 фев — РИА Новости. Власти Дании приняли решение о внедрении цифровых "коронапаспортов" в ближайшие три-четыре месяца, что позволит постепенно возобновить деловую жизнь в стране, сообщил в среду исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков.
В "коронапаспортах" планируется отражать информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции, что позволит владельцам совершать деловые поездки и принимать участие в различных офлайн-мероприятиях. Кроме того, по замыслу разработчиков документа, его смогут использовать те, кто в настоящее время из-за ограничений находится в простое: парикмахеры, массажисты, представители других профессий.

"Процесс создания "коронапаспорта" запущен. В течение трех-четырех месяцев такой цифровой документ, который станет "паспортом номер два", может быть готов, и мы сможем приступить к открытию общества. Речь идет о том, что мы можем стать одними из первых в мире, кто использует технологические преимущества (на этом поприще. — Прим. ред.), и показать пример другим странам", — сказал Бёрдсков на пресс-конференции, которую транслируют местные СМИ. По его словам, сделавшие прививку уже в феврале смогут увидеть информацию об этом на специальном ресурсе, где появляются данные о результатах теста на коронавирус.

Идею внедрения такого рода документов активно продвигает датское деловое сообщество, которое готово участвовать в этом процессе. "Мы бы хотели развивать систему внедрения "коронапаспортов", которые могут применяться в культурной жизни и на различных мероприятиях в Дании, а также для нормализации деловой жизни, чтобы мы могли путешествовать и ответственно к этому подходить", — сказал административный директор Конфедерации датской промышленности Ларс Санддал Сёренсен. По его мнению, потребность в таких паспортах сохранится в течение нескольких лет.
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По мнению руководителя Датской торгово-промышленной палаты Бриана Миккельсена, "коронапаспорта" — это "свет в конце туннеля". "Внедрение таких паспортов означает, что мы сможем постепенно открывать датское общество. Это великолепная новость. Мы очень рады, что это происходит", — отметил Миккельсен.
В Дании с начала пандемии коронавирусом заразились почти 200 тысяч человек, скончались более 2,1 тысячи. За последние сутки инфекцию диагностировали у 397 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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