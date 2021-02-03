https://ria.ru/20210203/kibermoshennichestvo-1595875249.html

Генпрокуратура отметила рост числа кибермошенничеств в России

Генпрокуратура отметила рост числа кибермошенничеств в России

Число мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий, за последние пять лет выросло в России более чем в 11 раз, сообщается на портале правовой статистики... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:54

2021-02-03T15:54

2021-02-03T15:54

россия

генеральная прокуратура рф

омская область

пермский край

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Число мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий, за последние пять лет выросло в России более чем в 11 раз, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры."В целом на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, приходится одно из четырех регистрируемых в 2020 году преступлений (+73,4 %, 510,4 тысячи). За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%", - говорится в сообщении.По данным ведомства, большинство киберпреступлений совершается через интернет (300,3 тысячи) или при помощи средств мобильной связи (218,7 тысячи).Отмечается также, что более всего распространены мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации, на них приходится около 70% всех хищений, совершенных с помощью обмана или злоупотребления доверием.При совершении 25,8 тысячи мошенничеств использовались электронные средства платежа. Заметное увеличение таких преступлений зафиксировано в большинстве регионов России. Больше всего – в Саратовской, Омской областях и Пермском крае, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20201208/kibermoshennichestvo-1588223155.html

россия

омская область

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, омская область, пермский край, технологии