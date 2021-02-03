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Генпрокуратура отметила рост числа кибермошенничеств в России
Генпрокуратура отметила рост числа кибермошенничеств в России
Число мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий, за последние пять лет выросло в России более чем в 11 раз, сообщается на портале правовой статистики... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:54
2021-02-03T15:54
россия
генеральная прокуратура рф
омская область
пермский край
технологии
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Число мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий, за последние пять лет выросло в России более чем в 11 раз, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры."В целом на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, приходится одно из четырех регистрируемых в 2020 году преступлений (+73,4 %, 510,4 тысячи). За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%", - говорится в сообщении.По данным ведомства, большинство киберпреступлений совершается через интернет (300,3 тысячи) или при помощи средств мобильной связи (218,7 тысячи).Отмечается также, что более всего распространены мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации, на них приходится около 70% всех хищений, совершенных с помощью обмана или злоупотребления доверием.При совершении 25,8 тысячи мошенничеств использовались электронные средства платежа. Заметное увеличение таких преступлений зафиксировано в большинстве регионов России. Больше всего – в Саратовской, Омской областях и Пермском крае, поясняется в сообщении.
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россия, генеральная прокуратура рф, омская область, пермский край, технологии

Генпрокуратура отметила рост числа кибермошенничеств в России

15:54 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Число мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий, за последние пять лет выросло в России более чем в 11 раз, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
"В целом на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, приходится одно из четырех регистрируемых в 2020 году преступлений (+73,4 %, 510,4 тысячи). За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, большинство киберпреступлений совершается через интернет (300,3 тысячи) или при помощи средств мобильной связи (218,7 тысячи).
Отмечается также, что более всего распространены мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации, на них приходится около 70% всех хищений, совершенных с помощью обмана или злоупотребления доверием.
При совершении 25,8 тысячи мошенничеств использовались электронные средства платежа. Заметное увеличение таких преступлений зафиксировано в большинстве регионов России. Больше всего – в Саратовской, Омской областях и Пермском крае, поясняется в сообщении.
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