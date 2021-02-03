https://ria.ru/20210203/dragi-1595865353.html

Экс-глава ЕЦБ Драги сформирует новое правительство Италии

Экс-глава ЕЦБ Драги сформирует новое правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла принял в среду бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги и поручил ему сформировать новое национальное РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:17

2021-02-03T15:17

2021-02-03T16:09

серджо маттарелла

марио драги

италия

в мире

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РИМ, 3 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла принял в среду бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги и поручил ему сформировать новое национальное правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.Ранее председатель палаты депутатов Италии Роберто Фико, которому президент поручил провести переговоры с силами, поддерживавшими прежнее правительство, заявил, что они показали невозможность создания нового большинства. Маттарелла после провала консультаций по выходу из правительственного кризиса заявил, что стране как можно скорее необходимо новое правительство для решения неотложных задач.Политический кризис в Италии начался после того, малая партия "Живая Италия" (ЖИ) объявила о выходе своих представителей из Совета министров. Демарш ЖИ привел к тому, что без голосов этой партии коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством, что в итоге привело к отставке премьера Джузеппе Конте.Драги пробыл на посту главы ЕЦБ восемь лет. До прихода на ключевую должность он, в частности, занимал пост управляющего Центральным банком Италии, был вице-председателем и управляющим директором Goldman Sachs International, исполнительным директором Всемирного банка.

https://ria.ru/20210202/italiya-1595768699.html

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серджо маттарелла, марио драги, италия, в мире