https://ria.ru/20210203/dorogi-1595884224.html

Порядка 60 новых дорог и развязок появится в Московской области

Порядка 60 новых дорог и развязок появится в Московской области

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что порядка 60 новых дорог, развязок и мостов появится в регионе в течение... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:34

2021-02-03T16:34

2021-02-03T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что порядка 60 новых дорог, развязок и мостов появится в регионе в течение трех лет. В 20 округах будут выполнены работы, сообщил телеканал "360". Уточняется, что в Московской области прирост составит не менее 90 километров дорог."За последние семь лет транспортная ситуация улучшилась в 35 округах", – подчеркнул министр.Здесь построены 158 дорог, развязок, путепроводов и других объектов. До конца нынешнего года в Подмосковье появится девять областных и шесть федеральных дорог. В их числе кольцевое пересечение в Шереметьево, а также обходная дорога в районе Коломны и путепровода в Мытищах. Еще будут открыты восстановленный Афанасьевский мост в Воскресенске, развязка на пересечении Ленинградского шоссе и дорога Ложки – Поварово – Пятница в Солнечногорске. Кроме этого в Одинцовском округе будет отремонтирован асфальт на улице Чистяковой. В прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию 19 новых объектов, которые включают участки ЦКАД. Кольцо протяженностью более 330 километров замкнут летом 2021 года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)