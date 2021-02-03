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Порядка 60 новых дорог и развязок появится в Московской области
Порядка 60 новых дорог и развязок появится в Московской области
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что порядка 60 новых дорог, развязок и мостов появится в регионе в течение... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:34
2021-02-03T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что порядка 60 новых дорог, развязок и мостов появится в регионе в течение трех лет. В 20 округах будут выполнены работы, сообщил телеканал "360". Уточняется, что в Московской области прирост составит не менее 90 километров дорог."За последние семь лет транспортная ситуация улучшилась в 35 округах", – подчеркнул министр.Здесь построены 158 дорог, развязок, путепроводов и других объектов. До конца нынешнего года в Подмосковье появится девять областных и шесть федеральных дорог. В их числе кольцевое пересечение в Шереметьево, а также обходная дорога в районе Коломны и путепровода в Мытищах. Еще будут открыты восстановленный Афанасьевский мост в Воскресенске, развязка на пересечении Ленинградского шоссе и дорога Ложки – Поварово – Пятница в Солнечногорске. Кроме этого в Одинцовском округе будет отремонтирован асфальт на улице Чистяковой. В прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию 19 новых объектов, которые включают участки ЦКАД. Кольцо протяженностью более 330 километров замкнут летом 2021 года.
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60
московская область (подмосковье)

Порядка 60 новых дорог и развязок появится в Московской области

16:34 03.02.2021 (обновлено: 16:35 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений СамаринТранспортная развязка
Транспортная развязка - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что порядка 60 новых дорог, развязок и мостов появится в регионе в течение трех лет. В 20 округах будут выполнены работы, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что в Московской области прирост составит не менее 90 километров дорог.
"За последние семь лет транспортная ситуация улучшилась в 35 округах", – подчеркнул министр.
Здесь построены 158 дорог, развязок, путепроводов и других объектов. До конца нынешнего года в Подмосковье появится девять областных и шесть федеральных дорог. В их числе кольцевое пересечение в Шереметьево, а также обходная дорога в районе Коломны и путепровода в Мытищах.
Еще будут открыты восстановленный Афанасьевский мост в Воскресенске, развязка на пересечении Ленинградского шоссе и дорога Ложки – Поварово – Пятница в Солнечногорске. Кроме этого в Одинцовском округе будет отремонтирован асфальт на улице Чистяковой.
В прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию 19 новых объектов, которые включают участки ЦКАД. Кольцо протяженностью более 330 километров замкнут летом 2021 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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