https://ria.ru/20210203/diplomaty-1595806205.html
Крым готов принять западных дипломатов
Крым готов принять западных дипломатов
Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:54
2021-02-03T10:54
2021-02-03T10:54
замена условного срока навального
владимир бобков
мария захарова
алексей навальный
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит".По его словам, многие иностранцы, приезжая в Крым, видят, насколько театрально и лживо выстроена подача информации о полуострове в их странах."Мы всегда смотрим на любые контакты как на перспективу расширения конструктивных взаимоотношений", - сказал вице-спикер.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595770916.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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замена условного срока навального, владимир бобков, мария захарова, алексей навальный, республика крым, политика