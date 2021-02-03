https://ria.ru/20210203/diplomaty-1595806205.html

Крым готов принять западных дипломатов

Крым готов принять западных дипломатов

Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:54

2021-02-03T10:54

2021-02-03T10:54

замена условного срока навального

владимир бобков

мария захарова

алексей навальный

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит".По его словам, многие иностранцы, приезжая в Крым, видят, насколько театрально и лживо выстроена подача информации о полуострове в их странах."Мы всегда смотрим на любые контакты как на перспективу расширения конструктивных взаимоотношений", - сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595770916.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, владимир бобков, мария захарова, алексей навальный, республика крым, политика