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Крым готов принять западных дипломатов
Крым готов принять западных дипломатов
Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:54
2021-02-03T10:54
замена условного срока навального
владимир бобков
мария захарова
алексей навальный
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит".По его словам, многие иностранцы, приезжая в Крым, видят, насколько театрально и лживо выстроена подача информации о полуострове в их странах."Мы всегда смотрим на любые контакты как на перспективу расширения конструктивных взаимоотношений", - сказал вице-спикер.
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замена условного срока навального, владимир бобков, мария захарова, алексей навальный, республика крым, политика

Крым готов принять западных дипломатов

10:54 03.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий МакеевДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит".
"Крым гостеприимный регион. Мы всегда рады гостям и рады любым дипломатическим миссиям. Но тут еще важно, чтобы умыслы приезжающих имели настрой на благо нашего полуострова. С людьми, которые при первом же контакте отворачивают лица и всем своим видом показывают пренебрежение, всегда тяжело найти общий язык", - сказал Бобков.
По его словам, многие иностранцы, приезжая в Крым, видят, насколько театрально и лживо выстроена подача информации о полуострове в их странах.
"Мы всегда смотрим на любые контакты как на перспективу расширения конструктивных взаимоотношений", - сказал вице-спикер.
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Замена условного срока НавальногоВладимир БобковМария ЗахароваАлексей НавальныйРеспублика КрымПолитика
 
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