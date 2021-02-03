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Участники незаконной акции в Петербурге покидают Невский проспект
Участники незаконной акции в Петербурге покидают Невский проспект
Большинство участников несогласованной стихийной акции в Петербурге во вторник вечером покинули Невский проспект, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:02
2021-02-03T01:02
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Большинство участников несогласованной стихийной акции в Петербурге во вторник вечером покинули Невский проспект, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время у Гостиного двора почти нет людей, обстановка спокойная. Здесь остаются несколько полицейских автомобилей, также дежурят сотрудники правоохранительных органов. На протяжении Невского проспекта от Гостиного двора до площади Восстания встречаются правоохранители, также время от времени проезжают полицейские автомобили с мигалками.Ранее сообщалось, что у станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте стоят несколько автомобилей полиции, а также автобусы. Как передавал корреспондент РИА Новости, здесь, по его подсчетам, были задержаны 18 человек.Позже группа людей направилась по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, еще семь человек задержали на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы в центре Санкт-Петербурга.
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россия, санкт-петербург, происшествия

Участники незаконной акции в Петербурге покидают Невский проспект

01:02 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Большинство участников несогласованной стихийной акции в Петербурге во вторник вечером покинули Невский проспект, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время у Гостиного двора почти нет людей, обстановка спокойная. Здесь остаются несколько полицейских автомобилей, также дежурят сотрудники правоохранительных органов. На протяжении Невского проспекта от Гостиного двора до площади Восстания встречаются правоохранители, также время от времени проезжают полицейские автомобили с мигалками.
Ранее сообщалось, что у станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте стоят несколько автомобилей полиции, а также автобусы. Как передавал корреспондент РИА Новости, здесь, по его подсчетам, были задержаны 18 человек.
Позже группа людей направилась по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, еще семь человек задержали на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы в центре Санкт-Петербурга.
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