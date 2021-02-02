Запись на вакцинацию от COVID работает в штатном режиме во всех регионах
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг в большинстве регионов РФ работает в штатном режиме, в некоторых регионах идет донастройка информационных систем, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
Специализированная форма записи на вакцинацию от коронавируса 31 января запущена на портале госуслуг для жителей всех субъектов РФ. До этого, с 18 января, когда в РФ стартовала массовая вакцинация от коронавируса, услуга работала на портале в тестовом режиме в ряде регионов.
"Портал госуслуг работает в штатном режиме. Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени", - передала слова Качанова пресс-служба министерства.
"В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала", - добавил замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.