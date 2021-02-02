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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/vaktsinatsiya-1595622200.html
Запись на вакцинацию от COVID работает в штатном режиме во всех регионах
Запись на вакцинацию от COVID работает в штатном режиме во всех регионах
Запись на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг в большинстве регионов РФ работает в штатном режиме, в некоторых регионах идет донастройка информационных... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:34
2021-02-02T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
олег качанов
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг в большинстве регионов РФ работает в штатном режиме, в некоторых регионах идет донастройка информационных систем, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.Специализированная форма записи на вакцинацию от коронавируса 31 января запущена на портале госуслуг для жителей всех субъектов РФ. До этого, с 18 января, когда в РФ стартовала массовая вакцинация от коронавируса, услуга работала на портале в тестовом режиме в ряде регионов."В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала", - добавил замминистра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, олег качанов, общество

Запись на вакцинацию от COVID работает в штатном режиме во всех регионах

10:34 02.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСтарт вакцинации от коронавируса в ЛНР
Старт вакцинации от коронавируса в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг в большинстве регионов РФ работает в штатном режиме, в некоторых регионах идет донастройка информационных систем, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
Специализированная форма записи на вакцинацию от коронавируса 31 января запущена на портале госуслуг для жителей всех субъектов РФ. До этого, с 18 января, когда в РФ стартовала массовая вакцинация от коронавируса, услуга работала на портале в тестовом режиме в ряде регионов.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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"Портал госуслуг работает в штатном режиме. Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени", - передала слова Качанова пресс-служба министерства.
"В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала", - добавил замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияОлег КачановОбщество
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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