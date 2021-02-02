Центр Гамалеи отметил возможность доставки "Спутник V" по всей России
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник-V"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стабильность вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет доставлять ее в те регионы, где нет возможности соблюдать всю холодовую цепь (условия транспортировки препаратов) при температуре минус 20, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По его словам, в регистрационном удостоверении вакцины было подтверждено, что вакцина может храниться при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов.
"Работа, естественно, будет продолжаться. Стабильность будет продлеваться и изучаться дальше, но уже сейчас мы можем говорить, что вакцина стабильна на (температуре - ред.) 2-8 и может использоваться в России, в частности, для труднодоступных регионов", - сказал Логунов.
Он пояснил, что не во всех регионах есть возможность доставить вакцину, соблюдая всю холодовую цепь при температуре минус 20 градусов. Для таких уголков и подтверждается стабильность формы вакцины при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов.
"Если стабильность будет подтверждена дальше там через полгода и более, что, может быть, вся форма будет переведена на плюс 2 - плюс 8 градусов", - добавил Логунов.
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