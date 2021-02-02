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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595711903.html
Центр Гамалеи отметил возможность доставки "Спутник V" по всей России
Центр Гамалеи отметил возможность доставки "Спутник V" по всей России
Стабильность вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет доставлять ее в те регионы, где нет возможности соблюдать всю холодовую цепь (условия транспортировки РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:03
2021-02-02T17:03
распространение коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
коронавирусы
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стабильность вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет доставлять ее в те регионы, где нет возможности соблюдать всю холодовую цепь (условия транспортировки препаратов) при температуре минус 20, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.По его словам, в регистрационном удостоверении вакцины было подтверждено, что вакцина может храниться при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов.Он пояснил, что не во всех регионах есть возможность доставить вакцину, соблюдая всю холодовую цепь при температуре минус 20 градусов. Для таких уголков и подтверждается стабильность формы вакцины при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов."Если стабильность будет подтверждена дальше там через полгода и более, что, может быть, вся форма будет переведена на плюс 2 - плюс 8 градусов", - добавил Логунов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595668444.html
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Центр Гамалеи отметил возможность доставки "Спутник V" по всей России

17:03 02.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник-V"
Российская вакцина от коронавирусной инфекции Спутник-V - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стабильность вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет доставлять ее в те регионы, где нет возможности соблюдать всю холодовую цепь (условия транспортировки препаратов) при температуре минус 20, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По его словам, в регистрационном удостоверении вакцины было подтверждено, что вакцина может храниться при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов.
"Работа, естественно, будет продолжаться. Стабильность будет продлеваться и изучаться дальше, но уже сейчас мы можем говорить, что вакцина стабильна на (температуре - ред.) 2-8 и может использоваться в России, в частности, для труднодоступных регионов", - сказал Логунов.
Он пояснил, что не во всех регионах есть возможность доставить вакцину, соблюдая всю холодовую цепь при температуре минус 20 градусов. Для таких уголков и подтверждается стабильность формы вакцины при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов.
"Если стабильность будет подтверждена дальше там через полгода и более, что, может быть, вся форма будет переведена на плюс 2 - плюс 8 градусов", - добавил Логунов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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