https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595711903.html

Центр Гамалеи отметил возможность доставки "Спутник V" по всей России

Центр Гамалеи отметил возможность доставки "Спутник V" по всей России

Стабильность вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет доставлять ее в те регионы, где нет возможности соблюдать всю холодовую цепь (условия транспортировки РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:03

2021-02-02T17:03

2021-02-02T17:03

распространение коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стабильность вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет доставлять ее в те регионы, где нет возможности соблюдать всю холодовую цепь (условия транспортировки препаратов) при температуре минус 20, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.По его словам, в регистрационном удостоверении вакцины было подтверждено, что вакцина может храниться при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов.Он пояснил, что не во всех регионах есть возможность доставить вакцину, соблюдая всю холодовую цепь при температуре минус 20 градусов. Для таких уголков и подтверждается стабильность формы вакцины при температуре плюс 2 - плюс 8 градусов."Если стабильность будет подтверждена дальше там через полгода и более, что, может быть, вся форма будет переведена на плюс 2 - плюс 8 градусов", - добавил Логунов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595668444.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество