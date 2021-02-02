https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595705762.html

Мурашко оценил промежуточные результаты исследования "Спутника V"

Мурашко оценил промежуточные результаты исследования "Спутника V"

Промежуточные результаты пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность, заявил министр... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:36

2021-02-02T16:36

2021-02-02T16:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Промежуточные результаты пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин – "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что публикация результатов исследования в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине "Спутник V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество