https://ria.ru/20210202/turisty-1595599574.html

SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года

SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года

Компания SpaceX планирует до конца года осуществить первую в своем роде исключительно коммерческую миссию в космос, объявлен набор космических туристов,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T02:41

2021-02-02T02:41

2021-02-02T02:41

вашингтон

канаверал

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

наса

spacex

сша

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Компания SpaceX планирует до конца года осуществить первую в своем роде исключительно коммерческую миссию в космос, объявлен набор космических туристов, сообщила компания на своем сайте.Миссия получила название Inspiration4 и спонсируется основателем компании Shift4 Payments Джаредом Исаакманом. Исаакман, 37-летний бизнесмен, крупнейший игрок в сфере обработки платежей в США, увлеченный летчик и участник многочисленных авиашоу, будет командиром первого полностью туристического экипажа на орбите. Он оплатит места трех других астронавтов в экипаже.Полет на низкую околоземную орбиту, который начнется с космодрома на мысе Канаверал, будет продолжаться несколько дней, но подробности миссии пока не сообщаются.Стать членом экипажа можно сделав пожертвование для детской онкологической больницы, спонсором которой является предстоящий полет. Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов - пожертвование идет на помощь больным раком детям, а также дает потенциальный шанс на полет в космос. Как сообщают организаторы, более крупный взнос повышает ваши шансы к отбору, а также дает возможность получить памятные сувениры. Как сообщила компания, имена космических туристов объявят в течение месяца. Все подготовка к полету будет вестись компанией SpaceX.SpaceX по контракту с НАСА создала пилотируемый корабль Crew Dragon, к настоящему времени он совершил два пилотируемых полета на МКС.

https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html

вашингтон

канаверал

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, канаверал, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, сша