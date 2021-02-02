https://ria.ru/20210202/skovoroda-1595695250.html

Физики объяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде

Физики объяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде

Физики, изучающие поведение жидкой нефти на плоской поверхности, объяснили, почему пища прилипает к нагретой поверхности, даже если используется масло и... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:00

2021-02-02T19:00

2021-02-02T19:00

наука

физика

питание

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Физики, изучающие поведение жидкой нефти на плоской поверхности, объяснили, почему пища прилипает к нагретой поверхности, даже если используется масло и сковорода с антипригарным покрытием. Результаты исследования, опубликованного в журнале Physics of Fluids, показывают, что в этом виновата конвекция.Ученые из Чешской академии наук использовали в эксперименте антипригарные сковороды с керамическим и тефлоновым покрытиями. Видеокамера, расположенная непосредственно над поверхностью нагрева, фиксировала динамику движения жидкого масла и скорости образования и роста сухого пятна в центре сковороды."Мы экспериментально объяснили, почему еда прилипает к центру сковороды, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова первого автора статьи Александра Федорченко. — Это вызвано образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярной конвекции".Для обычных жидкостей, к которым относится и подсолнечное масло, использованное в эксперименте, поверхностное натяжение уменьшается при повышении температуры. При нагреве снизу в масляной пленке устанавливается температурный градиент поверхностного натяжения, направленный от центра, где температура выше, к периферии сковороды.Этот градиент создает термокапиллярную конвекцию, которая перемещает масло от центра к краям. Когда масляная пленка в середине становится тоньше критического значения, пленка разрывается.Авторы определили условия образования сухих пятен как для неподвижных, так и для текучих пленок. Главные из них — уменьшение локальной толщины пленки ниже критической и сокращение размера деформированной области меньше значения, известного как капиллярная длина."Чтобы избежать появления нежелательных сухих пятен, следует принять следующий комплекс мер: увеличить толщину масляной пленки, снизить нагрев, обеспечить полное смачивание поверхности сковороды маслом, использовать сковороды с толстым дном и регулярно перемешивать пищу во время приготовления", — говорит Федорченко.Явление термокапиллярной конвекции может возникать и в других ситуациях, считают исследователи, например, в тонких пленках жидкости в колоннах для перегонки нефти, или в электронных устройствах с жидкими носителями."Образование сухих пятен или разрыв пленки играют негативную роль, приводя к резкому перегреву электронных компонентов. Таким образом, результаты нашего исследования имеют более широкое применение", — отмечает ученый.

https://ria.ru/20210128/detektor-1594937491.html

https://ria.ru/20210114/kofe-1593000669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

физика, питание