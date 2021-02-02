Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210202/skovoroda-1595695250.html
Физики объяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде
Физики объяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде
Физики, изучающие поведение жидкой нефти на плоской поверхности, объяснили, почему пища прилипает к нагретой поверхности, даже если используется масло и... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:00
2021-02-02T19:00
наука
физика
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595688668_0:248:2365:1579_1920x0_80_0_0_7ee4613e0765a5005a16a89d7f50babe.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Физики, изучающие поведение жидкой нефти на плоской поверхности, объяснили, почему пища прилипает к нагретой поверхности, даже если используется масло и сковорода с антипригарным покрытием. Результаты исследования, опубликованного в журнале Physics of Fluids, показывают, что в этом виновата конвекция.Ученые из Чешской академии наук использовали в эксперименте антипригарные сковороды с керамическим и тефлоновым покрытиями. Видеокамера, расположенная непосредственно над поверхностью нагрева, фиксировала динамику движения жидкого масла и скорости образования и роста сухого пятна в центре сковороды."Мы экспериментально объяснили, почему еда прилипает к центру сковороды, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова первого автора статьи Александра Федорченко. — Это вызвано образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярной конвекции".Для обычных жидкостей, к которым относится и подсолнечное масло, использованное в эксперименте, поверхностное натяжение уменьшается при повышении температуры. При нагреве снизу в масляной пленке устанавливается температурный градиент поверхностного натяжения, направленный от центра, где температура выше, к периферии сковороды.Этот градиент создает термокапиллярную конвекцию, которая перемещает масло от центра к краям. Когда масляная пленка в середине становится тоньше критического значения, пленка разрывается.Авторы определили условия образования сухих пятен как для неподвижных, так и для текучих пленок. Главные из них — уменьшение локальной толщины пленки ниже критической и сокращение размера деформированной области меньше значения, известного как капиллярная длина."Чтобы избежать появления нежелательных сухих пятен, следует принять следующий комплекс мер: увеличить толщину масляной пленки, снизить нагрев, обеспечить полное смачивание поверхности сковороды маслом, использовать сковороды с толстым дном и регулярно перемешивать пищу во время приготовления", — говорит Федорченко.Явление термокапиллярной конвекции может возникать и в других ситуациях, считают исследователи, например, в тонких пленках жидкости в колоннах для перегонки нефти, или в электронных устройствах с жидкими носителями."Образование сухих пятен или разрыв пленки играют негативную роль, приводя к резкому перегреву электронных компонентов. Таким образом, результаты нашего исследования имеют более широкое применение", — отмечает ученый.
https://ria.ru/20210128/detektor-1594937491.html
https://ria.ru/20210114/kofe-1593000669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595688668_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_8ec7ee1a48e1faa4544f6157cfd2bdaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
физика, питание

Физики объяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде

19:00 02.02.2021
 
© Фото : Alex FedorchenkoСухое пятно в центре сковороды с антипригарным покрытием
Сухое пятно в центре сковороды с антипригарным покрытием - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Alex Fedorchenko
Сухое пятно в центре сковороды с антипригарным покрытием
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Физики, изучающие поведение жидкой нефти на плоской поверхности, объяснили, почему пища прилипает к нагретой поверхности, даже если используется масло и сковорода с антипригарным покрытием. Результаты исследования, опубликованного в журнале Physics of Fluids, показывают, что в этом виновата конвекция.
Ученые из Чешской академии наук использовали в эксперименте антипригарные сковороды с керамическим и тефлоновым покрытиями. Видеокамера, расположенная непосредственно над поверхностью нагрева, фиксировала динамику движения жидкого масла и скорости образования и роста сухого пятна в центре сковороды.
"Мы экспериментально объяснили, почему еда прилипает к центру сковороды, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова первого автора статьи Александра Федорченко. — Это вызвано образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярной конвекции".
Для обычных жидкостей, к которым относится и подсолнечное масло, использованное в эксперименте, поверхностное натяжение уменьшается при повышении температуры. При нагреве снизу в масляной пленке устанавливается температурный градиент поверхностного натяжения, направленный от центра, где температура выше, к периферии сковороды.
Прибор для получения сжатого света детектора гравитационных волн GEO600 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 12:57Наука
Физики добились наилучшей фиксации гравитационных волн
Этот градиент создает термокапиллярную конвекцию, которая перемещает масло от центра к краям. Когда масляная пленка в середине становится тоньше критического значения, пленка разрывается.
Авторы определили условия образования сухих пятен как для неподвижных, так и для текучих пленок. Главные из них — уменьшение локальной толщины пленки ниже критической и сокращение размера деформированной области меньше значения, известного как капиллярная длина.
"Чтобы избежать появления нежелательных сухих пятен, следует принять следующий комплекс мер: увеличить толщину масляной пленки, снизить нагрев, обеспечить полное смачивание поверхности сковороды маслом, использовать сковороды с толстым дном и регулярно перемешивать пищу во время приготовления", — говорит Федорченко.
Явление термокапиллярной конвекции может возникать и в других ситуациях, считают исследователи, например, в тонких пленках жидкости в колоннах для перегонки нефти, или в электронных устройствах с жидкими носителями.
"Образование сухих пятен или разрыв пленки играют негативную роль, приводя к резкому перегреву электронных компонентов. Таким образом, результаты нашего исследования имеют более широкое применение", — отмечает ученый.
Приготовление кофе в турке на газовой плите - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 12:51Наука
Создан метод определения подлинности кофе
 
НаукафизикаПитание
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния