https://ria.ru/20210202/samolet-1595605884.html

Рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону возвращается в аэропорт вылета

Рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону возвращается в аэропорт вылета

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, возвращается обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T07:54

2021-02-02T07:54

2021-02-02T07:56

нижний новгород

ростов-на-дону

происшествия

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УФА, 2 фев – РИА Новости. Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, возвращается обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино.

нижний новгород

ростов-на-дону

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, ростов-на-дону, происшествия