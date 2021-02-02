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Рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону возвращается в аэропорт вылета
Рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону возвращается в аэропорт вылета
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, возвращается обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:54
2021-02-02T07:54
2021-02-02T07:56
нижний новгород
ростов-на-дону
происшествия
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УФА, 2 фев – РИА Новости. Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, возвращается обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино.
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нижний новгород, ростов-на-дону, происшествия