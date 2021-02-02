МИД ответил на заявления посольства США о заседании по делу Навального
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление заявлением посольства США в Москве о том, что американские дипломаты просили российские власти о возможности наблюдать за процессом по делу Алексея Навального в Мосгорсуде в удаленном формате.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Она также назвала присутствие западных дипломатов на суде по Навальному политической акцией.
Ранее в американской дипмиссии заявили РИА Новости, что посольство США просило российские власти о возможности наблюдать за ходом процесса в удаленном формате в связи с сохраняющимися мерами предосторожности из-за COVID-19 и большого количества людей, которое ожидалось в суде, но не получило ответа на свою просьбу. При этом в посольстве отметили, что американские дипломаты в суде на слушаниях по делу Навального не присутствовали.
"Больше всего мне понравились наши американские коллеги, которые во второй половине дня, ближе к вечеру распространили заявление своего посольства. Они написали, что подавали заявку на присутствие на заседании суда, но разрешение не получили. Куда они подавали заявку? Зачем они подавали заявку? От кого они ждали разрешение? То есть это вообще полное либо непонимание, либо фальсификация своего участия во всей этой истории", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она также отвергла заявления о том, что наблюдение за судебными процессами в стране пребывания являются нормальной дипломатической практикой: "Нет, это неправда. Нормальная практика когда аккредитованный в стране дипломат присутствует на процессе, в котором участвует по гражданин его страны", - добавила Захарова.