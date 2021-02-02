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МИД ответил на заявления посольства США о заседании по делу Навального
МИД ответил на заявления посольства США о заседании по делу Навального
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление заявлением посольства США в Москве о том, что американские дипломаты просили российские... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:00
2021-02-02T22:00
замена условного срока навального
мария захарова
ив роше
алексей навальный
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление заявлением посольства США в Москве о том, что американские дипломаты просили российские власти о возможности наблюдать за процессом по делу Алексея Навального в Мосгорсуде в удаленном формате.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Она также назвала присутствие западных дипломатов на суде по Навальному политической акцией.Ранее в американской дипмиссии заявили РИА Новости, что посольство США просило российские власти о возможности наблюдать за ходом процесса в удаленном формате в связи с сохраняющимися мерами предосторожности из-за COVID-19 и большого количества людей, которое ожидалось в суде, но не получило ответа на свою просьбу. При этом в посольстве отметили, что американские дипломаты в суде на слушаниях по делу Навального не присутствовали.Она также отвергла заявления о том, что наблюдение за судебными процессами в стране пребывания являются нормальной дипломатической практикой: "Нет, это неправда. Нормальная практика когда аккредитованный в стране дипломат присутствует на процессе, в котором участвует по гражданин его страны", - добавила Захарова.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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замена условного срока навального, мария захарова, ив роше, алексей навальный, москва, сша, в мире

МИД ответил на заявления посольства США о заседании по делу Навального

22:00 02.02.2021
 
© РИА НовостиОглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление заявлением посольства США в Москве о том, что американские дипломаты просили российские власти о возможности наблюдать за процессом по делу Алексея Навального в Мосгорсуде в удаленном формате.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Она также назвала присутствие западных дипломатов на суде по Навальному политической акцией.
Ранее в американской дипмиссии заявили РИА Новости, что посольство США просило российские власти о возможности наблюдать за ходом процесса в удаленном формате в связи с сохраняющимися мерами предосторожности из-за COVID-19 и большого количества людей, которое ожидалось в суде, но не получило ответа на свою просьбу. При этом в посольстве отметили, что американские дипломаты в суде на слушаниях по делу Навального не присутствовали.

"Больше всего мне понравились наши американские коллеги, которые во второй половине дня, ближе к вечеру распространили заявление своего посольства. Они написали, что подавали заявку на присутствие на заседании суда, но разрешение не получили. Куда они подавали заявку? Зачем они подавали заявку? От кого они ждали разрешение? То есть это вообще полное либо непонимание, либо фальсификация своего участия во всей этой истории", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она также отвергла заявления о том, что наблюдение за судебными процессами в стране пребывания являются нормальной дипломатической практикой: "Нет, это неправда. Нормальная практика когда аккредитованный в стране дипломат присутствует на процессе, в котором участвует по гражданин его страны", - добавила Захарова.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
 
Замена условного срока НавальногоМария ЗахароваИв РошеАлексей НавальныйМоскваСШАВ мире
 
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