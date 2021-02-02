https://ria.ru/20210202/posolstvo-1595762694.html

МИД ответил на заявления посольства США о заседании по делу Навального

МИД ответил на заявления посольства США о заседании по делу Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление заявлением посольства США в Москве о том, что американские дипломаты просили российские... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:00

2021-02-02T22:00

2021-02-02T22:00

замена условного срока навального

мария захарова

ив роше

алексей навальный

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление заявлением посольства США в Москве о том, что американские дипломаты просили российские власти о возможности наблюдать за процессом по делу Алексея Навального в Мосгорсуде в удаленном формате.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Она также назвала присутствие западных дипломатов на суде по Навальному политической акцией.Ранее в американской дипмиссии заявили РИА Новости, что посольство США просило российские власти о возможности наблюдать за ходом процесса в удаленном формате в связи с сохраняющимися мерами предосторожности из-за COVID-19 и большого количества людей, которое ожидалось в суде, но не получило ответа на свою просьбу. При этом в посольстве отметили, что американские дипломаты в суде на слушаниях по делу Навального не присутствовали.Она также отвергла заявления о том, что наблюдение за судебными процессами в стране пребывания являются нормальной дипломатической практикой: "Нет, это неправда. Нормальная практика когда аккредитованный в стране дипломат присутствует на процессе, в котором участвует по гражданин его страны", - добавила Захарова.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-02T22:00 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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замена условного срока навального, мария захарова, ив роше, алексей навальный, москва, сша, в мире