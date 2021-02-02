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Пассажиры неисправного самолета вылетели в Ростов резервным бортом
Пассажиры неисправного самолета вылетели в Ростов резервным бортом
Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", вынужденно вернувшегося в Нижний Новгород из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону резервным бортом, сообщили РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:48
2021-02-02T14:38
авиакомпания "азимут"
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
ростов-на-дону
происшествия
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УФА, 2 фев - РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", вынужденно вернувшегося в Нижний Новгород из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Стригино".Ранее в аэропорту "Стригино" РИА Новости сообщили, что самолет, выполнявший рейс А4-254, по решению командира воздушного судна утром во вторник вернулся в аэропорт вылета. На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечалось, что аэропорт работает без ограничений по взлетам и посадкам.Транспортная прокуратура организовала проверку. Уточнялось, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Азимут". В Приволжском следственном управлении на транспорте СК сообщали, что причиной вынужденной посадки стал отказ правого двигателя."Резервный борт авиакомпании с пассажирами вылетел в Ростов-на-Дону", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
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нижний новгород
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авиакомпания "азимут", следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, ростов-на-дону, происшествия

Пассажиры неисправного самолета вылетели в Ростов резервным бортом

13:48 02.02.2021 (обновлено: 14:38 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 2 фев - РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", вынужденно вернувшегося в Нижний Новгород из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Стригино".
Ранее в аэропорту "Стригино" РИА Новости сообщили, что самолет, выполнявший рейс А4-254, по решению командира воздушного судна утром во вторник вернулся в аэропорт вылета. На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечалось, что аэропорт работает без ограничений по взлетам и посадкам.
Транспортная прокуратура организовала проверку. Уточнялось, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Азимут". В Приволжском следственном управлении на транспорте СК сообщали, что причиной вынужденной посадки стал отказ правого двигателя.
"Резервный борт авиакомпании с пассажирами вылетел в Ростов-на-Дону", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Авиакомпания "Азимут"Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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