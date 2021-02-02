https://ria.ru/20210202/polet-1595665123.html

Пассажиры неисправного самолета вылетели в Ростов резервным бортом

Пассажиры неисправного самолета вылетели в Ростов резервным бортом

Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", вынужденно вернувшегося в Нижний Новгород из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону резервным бортом, сообщили РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:48

2021-02-02T13:48

2021-02-02T14:38

авиакомпания "азимут"

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

ростов-на-дону

происшествия

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УФА, 2 фев - РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", вынужденно вернувшегося в Нижний Новгород из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Стригино".Ранее в аэропорту "Стригино" РИА Новости сообщили, что самолет, выполнявший рейс А4-254, по решению командира воздушного судна утром во вторник вернулся в аэропорт вылета. На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечалось, что аэропорт работает без ограничений по взлетам и посадкам.Транспортная прокуратура организовала проверку. Уточнялось, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Азимут". В Приволжском следственном управлении на транспорте СК сообщали, что причиной вынужденной посадки стал отказ правого двигателя."Резервный борт авиакомпании с пассажирами вылетел в Ростов-на-Дону", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

https://ria.ru/20210131/samolet-1595393274.html

нижний новгород

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакомпания "азимут", следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, ростов-на-дону, происшествия