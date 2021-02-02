https://ria.ru/20210202/polet-1595665123.html
Пассажиры неисправного самолета вылетели в Ростов резервным бортом
Пассажиры неисправного самолета вылетели в Ростов резервным бортом
Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", вынужденно вернувшегося в Нижний Новгород из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону резервным бортом, сообщили РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:48
2021-02-02T13:48
2021-02-02T14:38
авиакомпания "азимут"
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_130d7a33cbc404202e9179c9a7bf5978.jpg
УФА, 2 фев - РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", вынужденно вернувшегося в Нижний Новгород из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Стригино".Ранее в аэропорту "Стригино" РИА Новости сообщили, что самолет, выполнявший рейс А4-254, по решению командира воздушного судна утром во вторник вернулся в аэропорт вылета. На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечалось, что аэропорт работает без ограничений по взлетам и посадкам.Транспортная прокуратура организовала проверку. Уточнялось, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Азимут". В Приволжском следственном управлении на транспорте СК сообщали, что причиной вынужденной посадки стал отказ правого двигателя."Резервный борт авиакомпании с пассажирами вылетел в Ростов-на-Дону", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
https://ria.ru/20210131/samolet-1595393274.html
нижний новгород
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_21371cc972cfa2ded40b389f67d401f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиакомпания "азимут", следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, ростов-на-дону, происшествия