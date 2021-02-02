https://ria.ru/20210202/podmoskove-1595647025.html
Посевная площадь земель в Подмосковье увеличится на 9%
Посевная площадь земель в Подмосковье увеличится на 9%
Общая посевная площадь на территории Московской области в 2021 году составит 577,5 тысячи гектар, что на 9% больше чем в прошлом году, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:23
2021-02-02T12:23
2021-02-02T12:23
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Общая посевная площадь на территории Московской области в 2021 году составит 577,5 тысячи гектар, что на 9% больше чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Как отметил глава ведомства Сергей Воскресенский, в настоящее время началась активная подготовка к посевной кампании в городских округах Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды, Ступино и Дмитров."Планируемая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых культур под урожай 2021 года составит 577,5 тысячи гектар. Это на 46,5 тысячи больше, чем в прошлом году. То есть, мы прибавляем 9% к уровню прошлого года", - приводятся слова Воскресенского.
https://ria.ru/20210202/musor-1595636248.html
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