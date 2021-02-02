https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595760837.html

Навального привезли в "Матросскую тишину"

Навального привезли в "Матросскую тишину"

Алексея Навального в автозаке в сопровождении двух машин полиции привезли в следственный изолятор "Матросская тишина", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:42

2021-02-02T21:42

2021-02-02T23:54

замена условного срока навального

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Алексея Навального в автозаке в сопровождении двух машин полиции привезли в следственный изолятор "Матросская тишина", передает корреспондент РИА Новости.Ранее автозак с Навальным в сопровождении двух машин конвоя выехал с территории Мосгорсуда.Как передает корреспондент РИА Новости, автозак с номером т1197, отъехавший от зданий Мосгорсуда, сопровождаемый машинами полиции, прибыл к воротами СИЗО. Въезд был открыт, и автозак въехал на территорию изолятора.Машины полиции на время въезда автозака перекрывали движение по улице Матросская тишина.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595757098.html

москва

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Автозак с Навальным прибыл в СИЗО "Матросская тишина" После оглашения приговора о замене условного срока Алексею Навальному на реальный, его в автозаке привезли в СИЗО "Матросская тишина". 2021-02-02T21:42 true PT0M25S

Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T21:42 true PT0M41S

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замена условного срока навального, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, происшествия