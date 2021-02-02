https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595711423.html

Прокурор начала задавать Навальному вопросы на прениях в Мосгорсуде

Прокурор начала задавать Навальному вопросы на прениях в Мосгорсуде

Прокурор в Мосгорсуде в ходе прений начала задавать Алексею Навальному вопросы о неявках в уголовно-исправительную инспекцию, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:00

2021-02-02T17:00

2021-02-02T19:01

госпитализация алексея навального

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Прокурор в Мосгорсуде в ходе прений начала задавать Алексею Навальному вопросы о неявках в уголовно-исправительную инспекцию, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Прокурор спросила Навального, верно ли то, что он шесть раз намеренно пропустил явку в инспекцию. Навальный ответил, что "неверно" и что "в течение нескольких лет… ходил в инспекцию два раза в месяц, почти всегда по четвергам, это инспекцию полностью устраивало".Далее прокурор поинтересовалась, известно ли блогеру, что УФСИН приостанавливало вызовы на регистрацию, когда он был госпитализировал в Германии. "Верно ли, что инспекция вас и ваших представителей не беспокоила?" - уточнила она."Я находился в коме, а потом продолжительное время ничего не понимал, поэтому ничего не знаю про инспекцию за это время. Когда я начал соображать, то связался с адвокатами и попросил направить в инспекцию письмо", - ответил Навальный."Вы посещали инспекцию, когда было удобно?" - продолжила прокурор. "Я приходил по четвергам с 14-го года, нам было это удобно", - ответил Навальный.Прокурор далее уточнила, осознавал ли Навальный, будучи выпускником юридического факультета, что даже два пропуска регистрации могут повлечь отмену условного срока. Тот уклонился от ответа.Прокурор заявила, что Навальный является единственным в России гражданином, дважды условно осужденным, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Вы являетесь единственным в РФ гражданином, дважды условно осужденным. Правильно ли, что вы после этого сочли возможным далее беспрепятственно нарушать закон?" - спросила прокурор.Навальный не согласился с представителем гособвинения.На этом представитель прокуратуры завершила задавать свои вопросы Навальному и приступила к высказыванию позиции ведомства по делу.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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