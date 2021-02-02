https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595711423.html
Прокурор начала задавать Навальному вопросы на прениях в Мосгорсуде
Прокурор начала задавать Навальному вопросы на прениях в Мосгорсуде
Прокурор в Мосгорсуде в ходе прений начала задавать Алексею Навальному вопросы о неявках в уголовно-исправительную инспекцию, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:00
2021-02-02T17:00
2021-02-02T19:01
госпитализация алексея навального
алексей навальный
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Прокурор в Мосгорсуде в ходе прений начала задавать Алексею Навальному вопросы о неявках в уголовно-исправительную инспекцию, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Прокурор спросила Навального, верно ли то, что он шесть раз намеренно пропустил явку в инспекцию. Навальный ответил, что "неверно" и что "в течение нескольких лет… ходил в инспекцию два раза в месяц, почти всегда по четвергам, это инспекцию полностью устраивало".Далее прокурор поинтересовалась, известно ли блогеру, что УФСИН приостанавливало вызовы на регистрацию, когда он был госпитализировал в Германии. "Верно ли, что инспекция вас и ваших представителей не беспокоила?" - уточнила она."Я находился в коме, а потом продолжительное время ничего не понимал, поэтому ничего не знаю про инспекцию за это время. Когда я начал соображать, то связался с адвокатами и попросил направить в инспекцию письмо", - ответил Навальный."Вы посещали инспекцию, когда было удобно?" - продолжила прокурор. "Я приходил по четвергам с 14-го года, нам было это удобно", - ответил Навальный.Прокурор далее уточнила, осознавал ли Навальный, будучи выпускником юридического факультета, что даже два пропуска регистрации могут повлечь отмену условного срока. Тот уклонился от ответа.Прокурор заявила, что Навальный является единственным в России гражданином, дважды условно осужденным, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Вы являетесь единственным в РФ гражданином, дважды условно осужденным. Правильно ли, что вы после этого сочли возможным далее беспрепятственно нарушать закон?" - спросила прокурор.Навальный не согласился с представителем гособвинения.На этом представитель прокуратуры завершила задавать свои вопросы Навальному и приступила к высказыванию позиции ведомства по делу.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости.
Прокурор в Мосгорсуде в ходе прений начала задавать Алексею Навальному
вопросы о неявках в уголовно-исправительную инспекцию, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Прокурор спросила Навального, верно ли то, что он шесть раз намеренно пропустил явку в инспекцию. Навальный ответил, что "неверно" и что "в течение нескольких лет… ходил в инспекцию два раза в месяц, почти всегда по четвергам, это инспекцию полностью устраивало".
Далее прокурор поинтересовалась, известно ли блогеру, что УФСИН приостанавливало вызовы на регистрацию, когда он был госпитализировал в Германии
. "Верно ли, что инспекция вас и ваших представителей не беспокоила?" - уточнила она.
"Я находился в коме, а потом продолжительное время ничего не понимал, поэтому ничего не знаю про инспекцию за это время. Когда я начал соображать, то связался с адвокатами и попросил направить в инспекцию письмо", - ответил Навальный.
"Вы посещали инспекцию, когда было удобно?" - продолжила прокурор. "Я приходил по четвергам с 14-го года, нам было это удобно", - ответил Навальный.
Прокурор далее уточнила, осознавал ли Навальный, будучи выпускником юридического факультета, что даже два пропуска регистрации могут повлечь отмену условного срока. Тот уклонился от ответа.
Прокурор заявила, что Навальный является единственным в России гражданином, дважды условно осужденным, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Вы являетесь единственным в РФ гражданином, дважды условно осужденным. Правильно ли, что вы после этого сочли возможным далее беспрепятственно нарушать закон?" - спросила прокурор.
Навальный не согласился с представителем гособвинения.
На этом представитель прокуратуры завершила задавать свои вопросы Навальному и приступила к высказыванию позиции ведомства по делу.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН
о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России
довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.