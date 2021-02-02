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https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595638806.html
Обстановка у Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, спокойная
Обстановка у Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, спокойная
На прилегающих к Мосгорсуду улицах около метро Преображенская площадь вдоль дороги стоят сотрудники Росгвардии, обстановка спокойная, заседание по делу Алексея... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:50
2021-02-02T11:50
алексей навальный
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На прилегающих к Мосгорсуду улицах около метро Преображенская площадь вдоль дороги стоят сотрудники Росгвардии, обстановка спокойная, заседание по делу Алексея Навального только началось, передает корреспондент РИА Новости.На прилегающих улицах от выходов из метро Преображенская площадь вдоль дорог стоят сотрудники Росгвардии на расстоянии около двух метров друг от друга, людей на улицах немного, сторонников Навального не слышно.Вопрос об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный будет рассмотрен судьей Симоновского суда столицы, заседание проходит в выездном режиме в Мосгорсуде. Изначально судебное заседание было назначено на 10.00, но позже перенесли на час, на 11.00, по просьбе адвокатов для согласования их позиции с подзащитным. На территорию суда и в зал заседаний допустили аккредитованных пишущих корреспондентов. Навального доставили в Мосгорсуд, до слушания блогеру предоставили возможность полчаса конфиденциально пообщаться с адвокатами.Рядом с метро "Преображенская площадь" стоят несколько машин Росгвардии и полиции, ближайший проход к самому суду перекрыли бойцы ОМОН, пускают только сотрудников суда и тех, кто живет в этом районе. Рядом с самим зданием суда также выставлено несколько машин полиции, а также стоят бойцы ОМОН и сотрудники полиции. Полиция выборочно проверяет документы у прохожих рядом со зданием Мосгорсуда,Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.
https://ria.ru/20210202/sud-1595635199.html
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Обстановка у здания Мосгорсуда
Обстановка у здания Мосгорсуда, где рассматривают вопрос о замене Навальному условного срока на реальный
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алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия

Обстановка у Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, спокойная

11:50 02.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На прилегающих к Мосгорсуду улицах около метро Преображенская площадь вдоль дороги стоят сотрудники Росгвардии, обстановка спокойная, заседание по делу Алексея Навального только началось, передает корреспондент РИА Новости.
На прилегающих улицах от выходов из метро Преображенская площадь вдоль дорог стоят сотрудники Росгвардии на расстоянии около двух метров друг от друга, людей на улицах немного, сторонников Навального не слышно.
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Вопрос об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный будет рассмотрен судьей Симоновского суда столицы, заседание проходит в выездном режиме в Мосгорсуде. Изначально судебное заседание было назначено на 10.00, но позже перенесли на час, на 11.00, по просьбе адвокатов для согласования их позиции с подзащитным. На территорию суда и в зал заседаний допустили аккредитованных пишущих корреспондентов. Навального доставили в Мосгорсуд, до слушания блогеру предоставили возможность полчаса конфиденциально пообщаться с адвокатами.
Рядом с метро "Преображенская площадь" стоят несколько машин Росгвардии и полиции, ближайший проход к самому суду перекрыли бойцы ОМОН, пускают только сотрудников суда и тех, кто живет в этом районе. Рядом с самим зданием суда также выставлено несколько машин полиции, а также стоят бойцы ОМОН и сотрудники полиции. Полиция выборочно проверяет документы у прохожих рядом со зданием Мосгорсуда,
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
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В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.
 
Алексей НавальныйМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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