https://ria.ru/20210202/most-1595618671.html

Глава Приамурья оценил строительство моста через реку Зея

Глава Приамурья оценил строительство моста через реку Зея

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первое в этом году выездное совещание, где оценил строительство моста через реку Зея, о котором докладывал... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:07

2021-02-02T10:07

2021-02-02T10:07

россия

василий орлов

владимир путин

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первое в этом году выездное совещание, где оценил строительство моста через реку Зея, о котором докладывал президенту РФ Владимиру Путину.Орлов в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, и попросил в связи с этим рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрено 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Старый мост через Зею, построенный в 1981 году, – единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки. В 2020 году после того, как на переходе просела плита, мэрия Благовещенска сообщила, что проведен ремонт, движение по мосту разрешили для автомобилей массой до 25 тонн."Это мост, который строится по поручению президента Российской Федерации. Стройка стартовала на год раньше – в 2020 году. Нормативно такие объекты возводятся за 42 месяца, но у нас задача сделать это за 30 месяцев. Мы видим, что подрядчик идёт в графике. Мост будет готов в конце 2022 года, по нему обеспечат технологический проезд, а ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года. Видим, что средства федерального бюджета – 4,6 миллиарда рублей, которые были выделены в 2020 году – освоены полностью", - сообщил Орлов, чьи слова приводит правительство Амурской области.Губернатор добавил, что сейчас идёт поставка комплектующих по металлоконструкциям, надвижка пролетных конструкций с левого берега реки начнется, по его словам, в апреле, с правого берега – в июле."Подрядчик (АО "УСК МОСТ") справляется, вопросам по срокам нет", - добавил Орлов.Правительство региона со ссылкой на представителя подрядчика Эдуарда Давыдова сообщает, что сейчас на объекте "выполнено порядка 15% общего объема работ", задействованы 740 человек, около 160 машин и механизмов. Новый мост через Зею возводят одновременно с двух берегов реки, основой строения станут 26 опор и винтовая конструкция. Общая протяженность моста – 9 км: 2 км – мостовая часть, 7 км – подходы, в том числе две автомобильные развязки.Как отметил Орлов, строящийся мост – крупнейший объект, который возводится по программе развития дорожной инфраструктуры Амурской области.

https://ria.ru/20210201/ukhod-1595461053.html

https://ria.ru/20201208/tekhnika-1588155867.html

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россия, василий орлов, владимир путин, амурская область, общество