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Министра строительства Башкирии обвинили в превышении полномочий
Министра строительства Башкирии обвинили в превышении полномочий
Следствие предъявило обвинение в превышении полномочий задержанному министру строительства Башкирии Рамзилю Кучербаеву, его действия привели к 95 миллионам... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:46
2021-02-02T07:46
2021-02-02T07:46
россия
республика башкортостан
уфа
кумертау
происшествия
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УФА, 2 фев - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в превышении полномочий задержанному министру строительства Башкирии Рамзилю Кучербаеву, его действия привели к 95 миллионам рублей ущерба бюджету, сообщает региональный следком.Ранее сообщалось, что Кучербаев задержан. В минстрое региона прошли обыски. Отмечалось, что вопрос следственных мероприятий касается строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017, когда Кучербаев был начальником управления капитального строительства. Министром строительства и архитектуры Башкирии он был назначен в октябре 2020 года.По версии следствия, в 2017 году Кучербаев, зная о том, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы и объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг, подписал акт завершенного строительством объекта в рамках заключенных с подрядчиком государственных контрактов на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования."В результате преступных действий обвиняемого бюджету республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.Поясняется, что с задержанным чиновником проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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россия, республика башкортостан, уфа, кумертау, происшествия
УФА, 2 фев - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в превышении полномочий задержанному министру строительства Башкирии Рамзилю Кучербаеву, его действия привели к 95 миллионам рублей ущерба бюджету, сообщает региональный следком.
Ранее сообщалось, что Кучербаев задержан. В минстрое региона прошли обыски. Отмечалось, что вопрос следственных мероприятий касается строительства очистных сооружений в Кумертау
в 2017, когда Кучербаев был начальником управления капитального строительства. Министром строительства и архитектуры Башкирии он был назначен в октябре 2020 года.
"Предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства республики по статье УК РФ" - злоупотребление должностными полномочиями", - сообщает СКР по Башкирии.
По версии следствия, в 2017 году Кучербаев, зная о том, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы и объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг, подписал акт завершенного строительством объекта в рамках заключенных с подрядчиком государственных контрактов на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования.
"В результате преступных действий обвиняемого бюджету республики Башкортостан
причинен ущерб на общую сумму свыше 95 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Поясняется, что с задержанным чиновником проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.