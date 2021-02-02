https://ria.ru/20210202/lift-1595746792.html

В Москве СК проводит проверку из-за резкого торможения лифта с ребенком

В Москве СК проводит проверку из-за резкого торможения лифта с ребенком

Следователи проводят проверку из-за резкого торможения лифта, в котором находился 12-летний ребенок, в доме на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:51

2021-02-02T19:51

2021-02-02T19:51

россия

юлия иванова

митино

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за резкого торможения лифта, в котором находился 12-летний ребенок, в доме на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.Она добавила, что следствие проводит необходимые проверочные мероприятия. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Ранее в СМИ появилась информация, что лифт с ребенком пролетел три этажа вниз, источник РИА Новости в управе района Митино не подтвердил эти данные. "Не могу подтвердить информацию о падении. Да, было застревание лифта, такое иногда случается, но ни о том, что кто-то травмирован, ни о падении самого лифта информация не поступала", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210113/lift-1592832992.html

https://ria.ru/20201208/lift-1588286545.html

россия

митино

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, митино, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия