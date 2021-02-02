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В Москве СК проводит проверку из-за резкого торможения лифта с ребенком
В Москве СК проводит проверку из-за резкого торможения лифта с ребенком
Следователи проводят проверку из-за резкого торможения лифта, в котором находился 12-летний ребенок, в доме на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:51
2021-02-02T19:51
россия
юлия иванова
митино
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за резкого торможения лифта, в котором находился 12-летний ребенок, в доме на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.Она добавила, что следствие проводит необходимые проверочные мероприятия. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Ранее в СМИ появилась информация, что лифт с ребенком пролетел три этажа вниз, источник РИА Новости в управе района Митино не подтвердил эти данные. "Не могу подтвердить информацию о падении. Да, было застревание лифта, такое иногда случается, но ни о том, что кто-то травмирован, ни о падении самого лифта информация не поступала", - сказал собеседник агентства.
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россия
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россия, юлия иванова, митино, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве СК проводит проверку из-за резкого торможения лифта с ребенком

19:51 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за резкого торможения лифта, в котором находился 12-летний ребенок, в доме на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По предварительным данным, 2 февраля 2021 года в одном из жилых домов по Ангеловому переулку в городе Москве произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 12-летний ребенок, который осмотрен врачами и с подозрением на травму ноги госпитализирован в медицинское учреждение для полного обследования", - сообщила Иванова.

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Она добавила, что следствие проводит необходимые проверочные мероприятия. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"По данном факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - отметила Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, что лифт с ребенком пролетел три этажа вниз, источник РИА Новости в управе района Митино не подтвердил эти данные. "Не могу подтвердить информацию о падении. Да, было застревание лифта, такое иногда случается, но ни о том, что кто-то травмирован, ни о падении самого лифта информация не поступала", - сказал собеседник агентства.
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РоссияЮлия ИвановаМитиноСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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