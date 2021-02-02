https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595705380.html

В США выявили 130,7 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 130,7 тысячи новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 130,7 тысячи, зафиксировано более 1,8 тысячи летальных... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:35

2021-02-02T16:35

2021-02-02T16:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 130,7 тысячи, зафиксировано более 1,8 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 130 759 случаев заболевания COVID-19 в США и 1 881 летальный случай. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 443 тысяч пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594244887.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, сша, в мире