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В Казани суд рассмотрел около 350 дел после незаконной акции
В Казани суд рассмотрел около 350 дел после незаконной акции
Вахитовский районный суд Казани получил 351 материал на участников воскресной несогласованной акции, восемь из них отложены, один человек наказан... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:58
2021-02-02T08:58
россия
алексей навальный
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани получил 351 материал на участников воскресной несогласованной акции, восемь из них отложены, один человек наказан административным арестом, остальные оштрафованы, сообщили в пресс-службе суда.В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция, участники которой планировали пройти от площади перед театром имени Г. Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен участников, которые в течение 20 минут с начала акции были вытеснены полицией с площади перед театром, отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. По ходу следования путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников задержали, часть вынуждены были разойтись."Всего в Вахитовский районный суд поступил 351 материал по митингу, из них восемь отложены, по одному вынесено решение об административном аресте, остальные оштрафованы", - сказал журналистам представитель суда.Ранее в суде сообщали, что сотрудник казанского штаба Алексея Навального Алексей Бояров получил 20 суток административного ареста.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. По информации МВД по Татарстану, всего в несогласованных протестных мероприятиях 31 января в республике приняли участие более 600 человек. За различные нарушения в территориальные ОВД были доставлены 419 человек.
https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595609220.html
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россия, алексей навальный, казань, происшествия

В Казани суд рассмотрел около 350 дел после незаконной акции

08:58 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани получил 351 материал на участников воскресной несогласованной акции, восемь из них отложены, один человек наказан административным арестом, остальные оштрафованы, сообщили в пресс-службе суда.
В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция, участники которой планировали пройти от площади перед театром имени Г. Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен участников, которые в течение 20 минут с начала акции были вытеснены полицией с площади перед театром, отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. По ходу следования путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников задержали, часть вынуждены были разойтись.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
08:40
В Сургуте оштрафовали организатора незаконной акции 31 января
"Всего в Вахитовский районный суд поступил 351 материал по митингу, из них восемь отложены, по одному вынесено решение об административном аресте, остальные оштрафованы", - сказал журналистам представитель суда.
Ранее в суде сообщали, что сотрудник казанского штаба Алексея Навального Алексей Бояров получил 20 суток административного ареста.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. По информации МВД по Татарстану, всего в несогласованных протестных мероприятиях 31 января в республике приняли участие более 600 человек. За различные нарушения в территориальные ОВД были доставлены 419 человек.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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