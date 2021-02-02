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Фанаты гадают, сколько песен будет в новом альбоме Билли Айлиш
Фанаты гадают, сколько песен будет в новом альбоме Билли Айлиш
Звезда американской поп-сцены, 19-летняя Билли Айлиш отвечала фанатам на вопросы через сториз инстаграма. Там она картинками попыталась рассказать, сколько... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:23
2021-02-02T02:23
2021-02-02T13:40
культура
билли айлиш
музыка
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Звезда американской поп-сцены, 19-летняя Билли Айлиш отвечала фанатам на вопросы через сториз инстаграма. Там она картинками попыталась рассказать, сколько треков будет на ее новом альбоме. Пока не известно, как он будет называться и когда выйдет. Ранее Айлиш говорила, что новая пластинка "получается именно такой, как ей хочется".Предыдущий сборник певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выпущен в 2019 году.Также во время сессии вопросов и ответов певица уточнила, что ее любимый сериал — "Убивая Еву", а песня на настоящий момент — Cigarette Dreams из альбома Melophobia 2013 года рок-группы Cage the Elephant.Премьера документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" о работе певицы над дебютным альбомом запланирована в российских кинотеатрах на 25 февраля, за день до премьеры на платформе Apple TV+.
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билли айлиш, музыка, новости культуры, apple
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Звезда американской поп-сцены, 19-летняя Билли Айлиш отвечала фанатам на вопросы через сториз инстаграма. Там она картинками попыталась рассказать, сколько треков будет на ее новом альбоме.
Пока не известно, как он будет называться и когда выйдет. Ранее Айлиш говорила, что новая пластинка "получается именно такой, как ей хочется".
Предыдущий сборник певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выпущен в 2019 году.
Также во время сессии вопросов и ответов певица уточнила, что ее любимый сериал — "Убивая Еву", а песня на настоящий момент — Cigarette Dreams из альбома Melophobia 2013 года рок-группы Cage the Elephant.
Премьера документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" о работе певицы над дебютным альбомом запланирована
в российских кинотеатрах на 25 февраля, за день до премьеры на платформе Apple TV+.