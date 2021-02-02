Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210202/eilish-1595546549.html
Фанаты гадают, сколько песен будет в новом альбоме Билли Айлиш
Фанаты гадают, сколько песен будет в новом альбоме Билли Айлиш
Звезда американской поп-сцены, 19-летняя Билли Айлиш отвечала фанатам на вопросы через сториз инстаграма. Там она картинками попыталась рассказать, сколько... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:23
2021-02-02T13:40
культура
билли айлиш
музыка
новости культуры
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920164_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_0884af6f7c673a6833b10efecf750f08.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Звезда американской поп-сцены, 19-летняя Билли Айлиш отвечала фанатам на вопросы через сториз инстаграма. Там она картинками попыталась рассказать, сколько треков будет на ее новом альбоме. Пока не известно, как он будет называться и когда выйдет. Ранее Айлиш говорила, что новая пластинка "получается именно такой, как ей хочется".Предыдущий сборник певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выпущен в 2019 году.Также во время сессии вопросов и ответов певица уточнила, что ее любимый сериал — "Убивая Еву", а песня на настоящий момент — Cigarette Dreams из альбома Melophobia 2013 года рок-группы Cage the Elephant.Премьера документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" о работе певицы над дебютным альбомом запланирована в российских кинотеатрах на 25 февраля, за день до премьеры на платформе Apple TV+.
https://ria.ru/20201126/eilish-1586244461.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920164_161:0:2228:1550_1920x0_80_0_0_d19c3498c67a0b51024577b22f4d2386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билли айлиш, музыка, новости культуры, apple

Фанаты гадают, сколько песен будет в новом альбоме Билли Айлиш

02:23 02.02.2021 (обновлено: 13:40 02.02.2021)
 
© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, США
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Звезда американской поп-сцены, 19-летняя Билли Айлиш отвечала фанатам на вопросы через сториз инстаграма. Там она картинками попыталась рассказать, сколько треков будет на ее новом альбоме.
Пока не известно, как он будет называться и когда выйдет. Ранее Айлиш говорила, что новая пластинка "получается именно такой, как ей хочется".
Предыдущий сборник певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выпущен в 2019 году.
Также во время сессии вопросов и ответов певица уточнила, что ее любимый сериал — "Убивая Еву", а песня на настоящий момент — Cigarette Dreams из альбома Melophobia 2013 года рок-группы Cage the Elephant.
Премьера документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" о работе певицы над дебютным альбомом запланирована в российских кинотеатрах на 25 февраля, за день до премьеры на платформе Apple TV+.
Кадр из видео Billie Eilish Infinite Bad Guy - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 00:41Культура
В Сети появился бесконечный клип из каверов на "Bad Guy" Билли Айлиш
 
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыApple
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о санкциях против "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
Лента новостейМолния