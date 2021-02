https://ria.ru/20210202/eilish-1595546549.html

Фанаты гадают, сколько песен будет в новом альбоме Билли Айлиш

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Звезда американской поп-сцены, 19-летняя Билли Айлиш отвечала фанатам на вопросы через сториз инстаграма. Там она картинками попыталась рассказать, сколько треков будет на ее новом альбоме. Пока не известно, как он будет называться и когда выйдет. Ранее Айлиш говорила, что новая пластинка "получается именно такой, как ей хочется".Предыдущий сборник певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выпущен в 2019 году.Также во время сессии вопросов и ответов певица уточнила, что ее любимый сериал — "Убивая Еву", а песня на настоящий момент — Cigarette Dreams из альбома Melophobia 2013 года рок-группы Cage the Elephant.Премьера документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" о работе певицы над дебютным альбомом запланирована в российских кинотеатрах на 25 февраля, за день до премьеры на платформе Apple TV+.

