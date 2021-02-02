Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210202/armeniya-1595622049.html
Армения подала в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана
Армения подала в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана
Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщили в армянском представительстве в суде. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:33
2021-02-02T11:21
ситуация в нагорном карабахе
москва
европейский суд по правам человека
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587111201_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_894960fba541609bd8384c621fdd2c92.jpg
ЕРЕВАН, 2 фев — РИА Новости. Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщили в армянском представительстве в суде."Это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ", — говорится на странице представительства в Facebook.Ереван обвиняет Баку в конвенционных нарушениях во время боев в Нагорном Карабахе минувшей осенью.В частности, правительство Армении настаивает на том, что Азербайджан нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование."В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ", — говорится в сообщении.Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html
https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587111201_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_fdf037953518b37750949c74e725944e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, европейский суд по правам человека, азербайджан, армения, в мире

Армения подала в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана

10:33 02.02.2021 (обновлено: 11:21 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди покидают свои дома в городе Лачин (Бердзор)
Люди покидают свои дома в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 фев — РИА Новости. Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщили в армянском представительстве в суде.
"Это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ", — говорится на странице представительства в Facebook.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:46Ситуация в Нагорном Карабахе
В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах
Ереван обвиняет Баку в конвенционных нарушениях во время боев в Нагорном Карабахе минувшей осенью.
В частности, правительство Армении настаивает на том, что Азербайджан нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование.
"В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ", — говорится в сообщении.
Мужчина возле монастыря Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 12:20Религия и мировоззрение
Карабах просит ЮНЕСКО сохранить его культурное и религиозное наследие
Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМоскваЕвропейский суд по правам человекаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
14:11Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо
14:07В Москве задержали более 200 человек
Лента новостейМолния