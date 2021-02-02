https://ria.ru/20210202/armeniya-1595622049.html

Армения подала в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана

Армения подала в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана

Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщили в армянском представительстве в суде. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:33

2021-02-02T10:33

2021-02-02T11:21

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ЕРЕВАН, 2 фев — РИА Новости. Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщили в армянском представительстве в суде."Это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ", — говорится на странице представительства в Facebook.Ереван обвиняет Баку в конвенционных нарушениях во время боев в Нагорном Карабахе минувшей осенью.В частности, правительство Армении настаивает на том, что Азербайджан нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование."В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ", — говорится в сообщении.Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html

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москва, европейский суд по правам человека, азербайджан, армения, в мире