Армения подала в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана
10:33 02.02.2021 (обновлено: 11:21 02.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди покидают свои дома в городе Лачин (Бердзор)
ЕРЕВАН, 2 фев — РИА Новости. Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщили в армянском представительстве в суде.
"Это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ", — говорится на странице представительства в Facebook.
Ереван обвиняет Баку в конвенционных нарушениях во время боев в Нагорном Карабахе минувшей осенью.
В частности, правительство Армении настаивает на том, что Азербайджан нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование.
"В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ", — говорится в сообщении.
Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
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