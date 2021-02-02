https://ria.ru/20210202/aktsii-1595666091.html

В СПЧ оценили сообщения о нахождении задержанных на акциях в автобусах

В СПЧ оценили сообщения о нахождении задержанных на акциях в автобусах

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) инициирует служебную проверку в связи со случаями, когда некоторых активистов, задержанных на незаконных акциях РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:51

2021-02-02T13:51

2021-02-02T13:51

россия

валерий фадеев

дмитрий медведев

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) инициирует служебную проверку в связи со случаями, когда некоторых активистов, задержанных на незаконных акциях в Москве, невозможно было разместить в спецприемниках, из-за чего они провели ночь в автобусах, сообщил глава Совета Валерий Фадеев."Сегодня с утра пришли сообщения о задержанных на акциях в воскресенье. И сообщения были о том, что эти задержанные до сих пор не размещены. Находятся в автозаках, автобусах... Мы этим тоже занимались прямо сейчас. Действительно, произошла существенная задержка. Сначала активисты, задержанные на акциях, размещались в Москве в отделениях, потом они были в суде. Суд приговорил их к каким-то наказаниям. Затем их перевезли, поскольку в Москве не было мест, в спецприемник временного содержания для иностранцев. Он находится в деревне Сахарово. Этот спецприемник оказался не готов к приему такого большого количества людей. И там произошел реальный организационный сбой", - рассказал Фадеев на пресс-конференции.По его словам, туда привезли три автобуса с задержанными активистами, и в течение ночи они находились в них, так как спецприемник был не готов их принять."По моей информации, сейчас все люди размещены, все находятся в тепле. Предоставлены им койки, еда. Долгое время они были без еды", - отметил он.Фадеев добавил, что по сигналу СПЧ будет проведена служебная проверка, почему так получилось."И, я надеюсь, служебная проверка даст объективный результат. И мы еще к этой теме вернемся. Надеюсь, что таких эпизодов больше не будет. Потому что да, это люди наказанные, но есть регламенты, и надо жестко соблюдать и требовать от МВД жесткого соблюдения регламентов", - подчеркнул он.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595641653.html

https://ria.ru/20210202/kazan-1595610748.html

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россия, валерий фадеев, дмитрий медведев, москва, общество