Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Россия готова делиться с другими странами технологией производства своих вакцин от коронавируса, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Что касается российских разработок, то мы их никому не навязываем, перед нами не стоит задача динамичного продвижения того или иного препарата на внешние рынки. Нужно прежде всего вакцинировать своё население. Однако мы готовы делиться, причём не только готовой вакциной, но и, что очень важно, технологией ее производства", - сказал он, отвечая на вопрос, какова ситуация с вакцинацией против COVID-19 в Евросоюзе.
"Естественно, в России, так же, как и в других странах, фармацевтические заводы не резиновые, и произвести вакцину на весь мир не может ни одна страна. Поэтому мы предлагаем заинтересованным государствам пробную партию. Они могут ее протестировать, что называется, вдоль и поперёк, и, если она им понравится, мы можем договориться об организации производства вакцины на их территории", - рассказал Чижов.
Он отметил, что по такому пути уже пошел целый ряд российских партнеров.
К примеру, в январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии.
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