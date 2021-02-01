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Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19

Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19

Россия готова делиться с другими странами технологией производства своих вакцин от коронавируса, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T05:08

2021-02-01T05:08

2021-02-01T05:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

владимир чижов

брюссель

турция

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Россия готова делиться с другими странами технологией производства своих вакцин от коронавируса, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Естественно, в России, так же, как и в других странах, фармацевтические заводы не резиновые, и произвести вакцину на весь мир не может ни одна страна. Поэтому мы предлагаем заинтересованным государствам пробную партию. Они могут ее протестировать, что называется, вдоль и поперёк, и, если она им понравится, мы можем договориться об организации производства вакцины на их территории", - рассказал Чижов.Он отметил, что по такому пути уже пошел целый ряд российских партнеров.К примеру, в январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

брюссель

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, владимир чижов, брюссель, турция, политика