https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595543849.html

Вакцинация и диспансеризация жителей – важные задачи здравоохранения МО

Вакцинация и диспансеризация жителей – важные задачи здравоохранения МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом улучшилась в регионе благодаря стараниям врачей. Специалисты пошагово начнут РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:51

2021-02-01T16:51

2021-02-01T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543092_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_6cba2e057972b58fe211ec47f77a7de3.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом улучшилась в регионе благодаря стараниям врачей. Специалисты пошагово начнут возвращаться к плановой работе. Теперь наиболее важными задачами являются диспансеризация и вакцинация, сообщил телеканал "360"."Врачи и средний медицинский персонал, а это более 30 тысяч человек, проделали очень большую и напряженную работу", — отметил Воробьев.Глава Подмосковья поблагодарил медиков за большой труд. Он назвал главными целями текущего периода в регионе диспансеризацию и вакцинацию населения от коронавируса.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве Российской Федерации заявил, что записаться на вакцинацию от коронавируса теперь можно на портале госуслуг.По его словам, такая возможность появилась у россиян еще 18 января. Сперва услуга действовала в тестовом режиме. На главной странице сайта госуслуг закреплен баннер, по которому можно перейти в необходимый раздел. "Форма данных пользователя заполнена автоматически, поэтому практически ничего не надо вводить. Человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", — уточнил Чернышенко.Если у пациента не получается выбрать подходящее время, он должен оставить заявку в листе ожидания. При появлении нового свободного окошка человека оповестят.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)