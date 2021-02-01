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Вакцинация и диспансеризация жителей – важные задачи здравоохранения МО
Вакцинация и диспансеризация жителей – важные задачи здравоохранения МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом улучшилась в регионе благодаря стараниям врачей. Специалисты пошагово начнут РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:51
2021-02-01T16:51
2021-02-01T16:51
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом улучшилась в регионе благодаря стараниям врачей. Специалисты пошагово начнут возвращаться к плановой работе. Теперь наиболее важными задачами являются диспансеризация и вакцинация, сообщил телеканал "360"."Врачи и средний медицинский персонал, а это более 30 тысяч человек, проделали очень большую и напряженную работу", — отметил Воробьев.Глава Подмосковья поблагодарил медиков за большой труд. Он назвал главными целями текущего периода в регионе диспансеризацию и вакцинацию населения от коронавируса.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве Российской Федерации заявил, что записаться на вакцинацию от коронавируса теперь можно на портале госуслуг.По его словам, такая возможность появилась у россиян еще 18 января. Сперва услуга действовала в тестовом режиме. На главной странице сайта госуслуг закреплен баннер, по которому можно перейти в необходимый раздел. "Форма данных пользователя заполнена автоматически, поэтому практически ничего не надо вводить. Человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", — уточнил Чернышенко.Если у пациента не получается выбрать подходящее время, он должен оставить заявку в листе ожидания. При появлении нового свободного окошка человека оповестят.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом улучшилась в регионе благодаря стараниям врачей. Специалисты пошагово начнут возвращаться к плановой работе. Теперь наиболее важными задачами являются диспансеризация и вакцинация, сообщил телеканал "360"
.
"Врачи и средний медицинский персонал, а это более 30 тысяч человек, проделали очень большую и напряженную работу", — отметил Воробьев.
Глава Подмосковья поблагодарил медиков за большой труд. Он назвал главными целями текущего периода в регионе диспансеризацию и вакцинацию населения от коронавируса.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве Российской Федерации заявил, что записаться
на вакцинацию от коронавируса теперь можно на портале госуслуг.
По его словам, такая возможность появилась у россиян еще 18 января. Сперва услуга действовала в тестовом режиме. На главной странице сайта госуслуг закреплен баннер, по которому можно перейти в необходимый раздел.
"Форма данных пользователя заполнена автоматически, поэтому практически ничего не надо вводить. Человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", — уточнил Чернышенко.
Если у пациента не получается выбрать подходящее время, он должен оставить заявку в листе ожидания. При появлении нового свободного окошка человека оповестят.