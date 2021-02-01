Толстой прокомментировал ситуацию со статусом русского языка на Украине
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия постоянно использует шансы поднять в ПАСЕ вопрос ущемления прав русскоязычного населения на Украине, но законы, запрещающие использование русского языка, будут отменены в конечном итоге не через механизмы ассамблеи, а новыми властями этой страны, считает глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Этот шанс мы постоянно используем, и этот вопрос мы поднимаем на каждой сессии ПАСЕ, в том числе и на этой сессии, исходя из постановления, которое было принято Государственной думой о недопустимости ущемления прав русских людей на Украине. Конечно, мы будем и дальше настаивать на том, чтобы законы, так называемые, продвигающие украинский язык и запрещающие фактически использование русского, были на Украине отменены. Но я полагаю, что это будет сделано не через механизмы ПАСЕ, а абсолютно иначе — самими властями Украины, новыми", - сказал Толстой на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.