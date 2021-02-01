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Толстой прокомментировал ситуацию со статусом русского языка на Украине
Толстой прокомментировал ситуацию со статусом русского языка на Украине
Россия постоянно использует шансы поднять в ПАСЕ вопрос ущемления прав русскоязычного населения на Украине, но законы, запрещающие использование русского языка, РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:21
2021-02-01T15:21
россия
петр толстой
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия постоянно использует шансы поднять в ПАСЕ вопрос ущемления прав русскоязычного населения на Украине, но законы, запрещающие использование русского языка, будут отменены в конечном итоге не через механизмы ассамблеи, а новыми властями этой страны, считает глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.
https://ria.ru/20210126/yazyk-1594607469.html
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россия, петр толстой, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Толстой прокомментировал ситуацию со статусом русского языка на Украине

15:21 01.02.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия постоянно использует шансы поднять в ПАСЕ вопрос ущемления прав русскоязычного населения на Украине, но законы, запрещающие использование русского языка, будут отменены в конечном итоге не через механизмы ассамблеи, а новыми властями этой страны, считает глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Этот шанс мы постоянно используем, и этот вопрос мы поднимаем на каждой сессии ПАСЕ, в том числе и на этой сессии, исходя из постановления, которое было принято Государственной думой о недопустимости ущемления прав русских людей на Украине. Конечно, мы будем и дальше настаивать на том, чтобы законы, так называемые, продвигающие украинский язык и запрещающие фактически использование русского, были на Украине отменены. Но я полагаю, что это будет сделано не через механизмы ПАСЕ, а абсолютно иначе — самими властями Украины, новыми", - сказал Толстой на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:11
Косачев прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.
Евгения Бильченко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Уволенная за пост о русском языке женщина припомнила Зеленскому его слова
 
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