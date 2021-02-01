Толстой прокомментировал ситуацию со статусом русского языка на Украине

"Этот шанс мы постоянно используем, и этот вопрос мы поднимаем на каждой сессии ПАСЕ, в том числе и на этой сессии, исходя из постановления, которое было принято Государственной думой о недопустимости ущемления прав русских людей на Украине. Конечно, мы будем и дальше настаивать на том, чтобы законы, так называемые, продвигающие украинский язык и запрещающие фактически использование русского, были на Украине отменены. Но я полагаю, что это будет сделано не через механизмы ПАСЕ, а абсолютно иначе — самими властями Украины, новыми", - сказал Толстой на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".