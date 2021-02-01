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https://ria.ru/20210201/rosgvardiya-1595511205.html
Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области не имеют отношения к инциденту с женщиной, которая получила травмы в ходе несогласованной акции в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:32
2021-02-01T14:32
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
челябинск
магнитогорск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области не имеют отношения к инциденту с женщиной, которая получила травмы в ходе несогласованной акции в Челябинске в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее местные Telegram-каналы разместили видео с акции в Челябинске, на котором видна сидящая на асфальте женщина, она жалуется на боль в руке, рядом находятся сотрудники ОМОНа, а также участники акции. Отмечалось, что якобы один из омоновцев ее "задел". Позже в местных СМИ было размещено еще одно видео, из которого понятно, что женщина оказалась на асфальте после того, как через нее прошли участники акции. Видно также, что сотрудники ОМОНа спешат к ней на помощь.В пресс-службе горздрава РИА Новости уточнили, что в воскресенье днем в лечебное учреждение была доставлена женщина, ей была оказана необходимая помощь, после ее направили на амбулаторное лечение.В Челябинске и Магнитогорске в воскресенье в ходе несогласованной акции, по данным полиции, был задержан 171 человек.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, челябинск, магнитогорск, происшествия

Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске

14:32 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов н
Сотрудники правоохранительных органов н - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области не имеют отношения к инциденту с женщиной, которая получила травмы в ходе несогласованной акции в Челябинске в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местные Telegram-каналы разместили видео с акции в Челябинске, на котором видна сидящая на асфальте женщина, она жалуется на боль в руке, рядом находятся сотрудники ОМОНа, а также участники акции. Отмечалось, что якобы один из омоновцев ее "задел". Позже в местных СМИ было размещено еще одно видео, из которого понятно, что женщина оказалась на асфальте после того, как через нее прошли участники акции. Видно также, что сотрудники ОМОНа спешат к ней на помощь.
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"К инциденту сотрудники ведомства отношения не имеют. Это подтверждают видеоматериалы, имеющиеся в нашем распоряжении", - сказали в региональном управлении Росгвардии.

В пресс-службе горздрава РИА Новости уточнили, что в воскресенье днем в лечебное учреждение была доставлена женщина, ей была оказана необходимая помощь, после ее направили на амбулаторное лечение.
В Челябинске и Магнитогорске в воскресенье в ходе несогласованной акции, по данным полиции, был задержан 171 человек.
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В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинЧелябинскМагнитогорскПроисшествия
 
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