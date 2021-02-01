Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области не имеют отношения к инциденту с женщиной, которая получила травмы в ходе несогласованной акции в Челябинске в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местные Telegram-каналы разместили видео с акции в Челябинске, на котором видна сидящая на асфальте женщина, она жалуется на боль в руке, рядом находятся сотрудники ОМОНа, а также участники акции. Отмечалось, что якобы один из омоновцев ее "задел". Позже в местных СМИ было размещено еще одно видео, из которого понятно, что женщина оказалась на асфальте после того, как через нее прошли участники акции. Видно также, что сотрудники ОМОНа спешат к ней на помощь.
31 января, 15:46Навальный убил протест
"К инциденту сотрудники ведомства отношения не имеют. Это подтверждают видеоматериалы, имеющиеся в нашем распоряжении", - сказали в региональном управлении Росгвардии.
В пресс-службе горздрава РИА Новости уточнили, что в воскресенье днем в лечебное учреждение была доставлена женщина, ей была оказана необходимая помощь, после ее направили на амбулаторное лечение.
В Челябинске и Магнитогорске в воскресенье в ходе несогласованной акции, по данным полиции, был задержан 171 человек.
29 января, 16:34Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".