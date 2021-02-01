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В Кремле пока не определили дату послания Путина Федеральному собранию

В Кремле пока не определили дату послания Путина Федеральному собранию

Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, поэтому пока нет никаких решений по дате и формату послания президента... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:34

2021-02-01T12:34

2021-02-01T12:37

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, поэтому пока нет никаких решений по дате и формату послания президента Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщал, что послание президента может пройти в середине февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика