В Кремле пока не определили дату послания Путина Федеральному собранию
12:34 01.02.2021 (обновлено: 12:37 01.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, поэтому пока нет никаких решений по дате и формату послания президента Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
"Как только дата будет определена, мы вас проинформируем. Пока нет никаких решений. Вы понимаете, что эпидемиологическая обстановка, хотя она и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, но она переменчива, поэтому на неделях, наверное, будет лучшее понимание", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, определены ли дата и формат проведения послания Федеральному собранию.
Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщал, что послание президента может пройти в середине февраля.