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СК показал кадры обыска у пособников боевиков "Имарат Кавказа"*
СК показал кадры обыска у пособников боевиков "Имарат Кавказа"*
Следственный комитет показал, что было найдено у трех задержанных пособников боевиков террористического сообщества "Имарат Кавказа"* в Ингушетии, видео... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:28
2021-02-01T18:33
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следственный комитет показал, что было найдено у трех задержанных пособников боевиков террористического сообщества "Имарат Кавказа"* в Ингушетии, видео опубликовано в Telegram-канале силового ведомства.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам о задержании троих пособников боевиков, которые скрывали террористов, а также поставляли им продукты и оружие. Всем троим следователи предъявили обвинение в "участии в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "участии в деятельности террористической организации".Так, на видео изображен пистолет Макарова, изъятый у задержанных, наступательная граната "Ф-1", но без взрывателя, а также дополнительные магазины, патроны и составные части пистолета. При этом все изъятое было упаковано в детские памперсы, и, предположительно, хранилось в тайнике в полу.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обыск у участников террористического сообщества в Ингушетии. Кадры СК РФ
По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов оказали содействие находящимся в розыске участникам террористической организации "Имарат Кавказ", подыскав им для тайного проживания жилище, обеспечив разведку местности и безопасное перемещение по республике, перевозку оружия и снабжение продуктами питания. Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия

СК показал кадры обыска у пособников боевиков "Имарат Кавказа"*

18:28 01.02.2021 (обновлено: 18:33 01.02.2021)
 
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следственный комитет показал, что было найдено у трех задержанных пособников боевиков террористического сообщества "Имарат Кавказа"* в Ингушетии, видео опубликовано в Telegram-канале силового ведомства.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам о задержании троих пособников боевиков, которые скрывали террористов, а также поставляли им продукты и оружие. Всем троим следователи предъявили обвинение в "участии в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "участии в деятельности террористической организации".
Так, на видео изображен пистолет Макарова, изъятый у задержанных, наступательная граната "Ф-1", но без взрывателя, а также дополнительные магазины, патроны и составные части пистолета. При этом все изъятое было упаковано в детские памперсы, и, предположительно, хранилось в тайнике в полу.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияПроисшествия
 
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