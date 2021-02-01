https://ria.ru/20210201/napadenie-1595578943.html

Посольство России выясняет ситуацию с нападением в Брюсселе

Посольство России выясняет ситуацию с нападением в Брюсселе

Посольство России проясняет ситуацию вокруг нападения с ножом на пассажиров в метро Брюсселя, по предварительным данным, граждан РФ среди пострадавших нет,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:07

2021-02-01T20:07

2021-02-01T20:20

россия

брюссель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595578356_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_50b5accca9a05f9e6c8b97fae681087a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Посольство России проясняет ситуацию вокруг нападения с ножом на пассажиров в метро Брюсселя, по предварительным данным, граждан РФ среди пострадавших нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве.Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал в понедельник на пассажиров на станции метро "Западный вокзал" в Брюсселе в районе коммуны Моленбек. СМИ сообщают, что нападение произошло около 15 часов по местному времени (17.00 мск). По информации издания RTL Info, полиция арестовала нападавшего. Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках было приостановлено. Позднее поступила информация, что нападение, скорее всего, не было терактом. По последней версии, бывший сожитель напал на женщину и ранил ее. Расследование проводит федеральное управление полиции на железных дорогах.

https://ria.ru/20210201/napadenie-1595574268.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брюссель, в мире