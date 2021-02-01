https://ria.ru/20210201/napadenie-1595578943.html
Посольство России выясняет ситуацию с нападением в Брюсселе
Посольство России выясняет ситуацию с нападением в Брюсселе
Посольство России проясняет ситуацию вокруг нападения с ножом на пассажиров в метро Брюсселя, по предварительным данным, граждан РФ среди пострадавших нет,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:07
2021-02-01T20:07
2021-02-01T20:20
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Посольство России проясняет ситуацию вокруг нападения с ножом на пассажиров в метро Брюсселя, по предварительным данным, граждан РФ среди пострадавших нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве.Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал в понедельник на пассажиров на станции метро "Западный вокзал" в Брюсселе в районе коммуны Моленбек. СМИ сообщают, что нападение произошло около 15 часов по местному времени (17.00 мск). По информации издания RTL Info, полиция арестовала нападавшего. Движение на двух ветках брюссельского метро на некоторых участках было приостановлено. Позднее поступила информация, что нападение, скорее всего, не было терактом. По последней версии, бывший сожитель напал на женщину и ранил ее. Расследование проводит федеральное управление полиции на железных дорогах.
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