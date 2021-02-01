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РЖД привлекли 8,9 миллиарда рублей по программе кредитования Минцифры
РЖД привлекли 8,9 миллиарда рублей по программе кредитования Минцифры
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ВЭБ.РФ заключили соглашение на 8,9 миллиарда рублей по программе льготного кредитования Минцифры РФ, говорится в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:11
2021-02-01T11:11
россия
вэб
олег белозеров
максим паршин
ржд
игорь шувалов
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ВЭБ.РФ заключили соглашение на 8,9 миллиарда рублей по программе льготного кредитования Минцифры РФ, говорится в сообщении министерства.Минцифры в августе 2020 года запустило программу, в рамках которой компании могут получить льготные кредиты под 1-5% годовых на реализацию проектов цифровой трансформации, а министерство будет компенсировать банкам недополученные ими доходы на предоставление таких кредитов. Минцифры компенсирует банкам 90% ключевой ставки Банка России. Компания может получить финансирование до 10 миллиардов рублей.РЖД направят привлеченные у ВЭБа средства на проекты по организации перевозочного процесса, управлению инфраструктурой, созданию нового поколения автоматизированных рабочих мест. "Использование цифровых технологий позволит получать подробную информацию в режиме реального времени о перевозках, состоянии производственных объектов, автоматизировать операции и принимать управленческие решения на качественно новом уровне", - отмечается в сообщении.В нем уточняется, что проекты будут реализованы на основе российских цифровых решений, в частности, на базе отечественных микропроцессоров "Байкал" и "Эльбрус"."Программа льготного кредитования, реализуемая Минцифры с крупнейшими российскими банками, направлена на поддержку внедрения отечественных цифровых решений в компаниях. Сегодня общая сумма кредитного портфеля составляет около 35 миллиардов рублей, при этом соглашение между ОАО "РЖД" и ВЭБ.РФ - одно из самых масштабных", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина."Цифровизация – это один из главных инструментов трансформации ОАО "РЖД" в современную и высокотехнологичную компанию. С помощью "цифры" мы ищем способы, как сделать нашу работу более эффективной и одновременно становимся ближе к нашим клиентам – пассажирам и грузоотправителям", – отметил генеральный директор РЖД Олег Белозеров."Финансирование со стороны ВЭБ.РФ поддержит процесс масштабной цифровой трансформации РЖД, которая ускорит переход компании на "цифровую" железную дорогу для совершенствования системы управления пассажирскими и грузовыми перевозками, улучшения безопасности движения, обеспечения прозрачности затрат, повышения клиентоориентированности и производительности труда", - отметил в свою очередь председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
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россия, вэб, олег белозеров, максим паршин, ржд, игорь шувалов, экономика

РЖД привлекли 8,9 миллиарда рублей по программе кредитования Минцифры

11:11 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ВЭБ.РФ заключили соглашение на 8,9 миллиарда рублей по программе льготного кредитования Минцифры РФ, говорится в сообщении министерства.
Минцифры в августе 2020 года запустило программу, в рамках которой компании могут получить льготные кредиты под 1-5% годовых на реализацию проектов цифровой трансформации, а министерство будет компенсировать банкам недополученные ими доходы на предоставление таких кредитов. Минцифры компенсирует банкам 90% ключевой ставки Банка России. Компания может получить финансирование до 10 миллиардов рублей.
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РЖД направят привлеченные у ВЭБа средства на проекты по организации перевозочного процесса, управлению инфраструктурой, созданию нового поколения автоматизированных рабочих мест. "Использование цифровых технологий позволит получать подробную информацию в режиме реального времени о перевозках, состоянии производственных объектов, автоматизировать операции и принимать управленческие решения на качественно новом уровне", - отмечается в сообщении.
В нем уточняется, что проекты будут реализованы на основе российских цифровых решений, в частности, на базе отечественных микропроцессоров "Байкал" и "Эльбрус".
"Программа льготного кредитования, реализуемая Минцифры с крупнейшими российскими банками, направлена на поддержку внедрения отечественных цифровых решений в компаниях. Сегодня общая сумма кредитного портфеля составляет около 35 миллиардов рублей, при этом соглашение между ОАО "РЖД" и ВЭБ.РФ - одно из самых масштабных", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.
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"Цифровизация – это один из главных инструментов трансформации ОАО "РЖД" в современную и высокотехнологичную компанию. С помощью "цифры" мы ищем способы, как сделать нашу работу более эффективной и одновременно становимся ближе к нашим клиентам – пассажирам и грузоотправителям", – отметил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"Финансирование со стороны ВЭБ.РФ поддержит процесс масштабной цифровой трансформации РЖД, которая ускорит переход компании на "цифровую" железную дорогу для совершенствования системы управления пассажирскими и грузовыми перевозками, улучшения безопасности движения, обеспечения прозрачности затрат, повышения клиентоориентированности и производительности труда", - отметил в свою очередь председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
 
РоссияВЭБОлег БелозеровМаксим ПаршинРЖДИгорь ШуваловЭкономика
 
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