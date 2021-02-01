Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в производство медоборудования
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), ранее получивший статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", в текущем году планирует вложить более 20 миллионов рублей в расширение производства, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Предприятие выпускает стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование, установки для обеззараживания медицинских отходов и прочую технику для инфекционного контроля. На площадке ОЭЗ в Печатниках с 2015 по 2019 год компания успешно провела первый этап локализации производства. В этом году предприятие планирует приступить ко второму этапу, вложив 20,6 миллиона рублей", - уточнил руководитель департамента Александр Прохоров.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев добавил, что проект ТЗМОИ способствует развитию на территории особой экономической зоны сегмента высокотехнологичных производств медоборудования и даст городу более 30 новых рабочих мест.
АО "ТЗМОИ" входит в группу "Фармстандарт-медтехника". В 2020 году предприятие поставило более 300 единиц оборудования для дезинфекции и стерилизации в медицинские учреждения семи регионов России.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров — в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ". В ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.