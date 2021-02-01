https://ria.ru/20210201/investitsii-1595488256.html

Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в производство медоборудования

Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в производство медоборудования

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), ранее получивший статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", в текущем... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:47

2021-02-01T12:47

2021-02-01T12:47

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

ангстрем

экономика

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), ранее получивший статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", в текущем году планирует вложить более 20 миллионов рублей в расширение производства, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев добавил, что проект ТЗМОИ способствует развитию на территории особой экономической зоны сегмента высокотехнологичных производств медоборудования и даст городу более 30 новых рабочих мест.АО "ТЗМОИ" входит в группу "Фармстандарт-медтехника". В 2020 году предприятие поставило более 300 единиц оборудования для дезинфекции и стерилизации в медицинские учреждения семи регионов России.Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров — в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ". В ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

https://ria.ru/20210119/vystavki-1593656599.html

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россия, ангстрем, экономика