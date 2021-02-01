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В бундестаге ответили на призыв Франции остановить "Северный поток — 2"
В бундестаге ответили на призыв Франции остановить "Северный поток — 2"
Требование Парижа о прекращении строительства "Северного потока — 2" необоснованно и ошибочно, заявил журналистам в понедельник глава комитета бундестага по... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:45
2021-02-01T19:12
клаус эрнст
северный поток — 2
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Требование Парижа о прекращении строительства "Северного потока — 2" необоснованно и ошибочно, заявил журналистам в понедельник глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока — 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме сделаны "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против России в связи с его задержанием."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Тем не менее строительство продолжилось спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии — около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
https://ria.ru/20210201/potok-1595446504.html
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клаус эрнст, северный поток — 2, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, германия, в мире

В бундестаге ответили на призыв Франции остановить "Северный поток — 2"

17:45 01.02.2021 (обновлено: 19:12 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Требование Парижа о прекращении строительства "Северного потока — 2" необоснованно и ошибочно, заявил журналистам в понедельник глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").

"Требование французского правительства о прекращении строительства "Северного потока — 2" необоснованно и ошибочно. Остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны", — сказал Эрнст, добавив, что таким образом налогоплательщики ФРГ понесли бы ответственность за "российские проступки".

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока — 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме сделаны "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против России в связи с его задержанием.
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Шредер объяснил, для чего Германии нужен "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а в Вильнюсе, Варшаве, Таллине и Риге считают проект политически мотивированным. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Тем не менее строительство продолжилось спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии — около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
 
Клаус ЭрнстСеверный поток — 2Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзГерманияВ мире
 
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