https://ria.ru/20210201/donbass-1595509860.html
Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, заявили в ДНР
Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, заявили в ДНР
Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:26
2021-02-01T14:26
2021-02-01T14:26
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил мнение, что реинтеграция Донбасса сопряжена с "дерусификацией" и Киев должен создать условия для "нежной украинизации" региона.Он заявил, что Донбасс - это исторически русский регион и "никакие уловки и манипуляции с украинской стороны не заставят русских Донбасса отказаться от своей национальной идентичности"."С 1920-х годов, когда Донбасс в угоду узкопартийным интересам был нелегитимно разделен, а значительная его часть попала под контроль УССР, украинцы пытаются заставить наш народ отказаться от нашего родного языка, русских национальных ценностей и истории. И тогда, и сейчас политика украинизации проводится репрессивными, насильственными методами", - отметил Онопко.Он выразил уверенность, что все "попытки украинизировать русский Донбасс обречены на провал".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости.
Попытки Киева украинизировать Донбасс
обречены на провал, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики
Олег Онопко.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины
Тарас Креминь выразил мнение, что реинтеграция Донбасса сопряжена с "дерусификацией" и Киев должен создать условия для "нежной украинизации" региона.
"Заявление Тараса Креминя - еще одно проявление антирусского шовинизма, столь характерного для администрации президента (Владимира) Зеленского. В его основе националистические исторические мифы, которые уже почти 100 лет украинская власть навязывает русским людям", - сказал РИА Новости Онопко.
Он заявил, что Донбасс - это исторически русский регион и "никакие уловки и манипуляции с украинской стороны не заставят русских Донбасса отказаться от своей национальной идентичности".
"С 1920-х годов, когда Донбасс в угоду узкопартийным интересам был нелегитимно разделен, а значительная его часть попала под контроль УССР, украинцы пытаются заставить наш народ отказаться от нашего родного языка, русских национальных ценностей и истории. И тогда, и сейчас политика украинизации проводится репрессивными, насильственными методами", - отметил Онопко.
Он выразил уверенность, что все "попытки украинизировать русский Донбасс обречены на провал".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.