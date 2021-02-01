Чижов не ждет резкого улучшения отношений ЕС и США после прихода Байдена
09:20 01.02.2021 (обновлено: 10:20 01.02.2021)
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Резкого улучшения взаимоотношений Евросоюза и Соединенных Штатов после смены президента этой страны ждать не стоит, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"В Евросоюзе, думаю, ждали не столько прихода Джо Байдена, сколько ухода Дональда Трампа. Первое, на что здесь, конечно, рассчитывают, – это на возвращение США на те международные площадки, откуда Дональд Трамп Штаты вывел. Это и Парижское соглашение по климату, и Всемирная организация здравоохранения, рассчитывают и на возобновление участия США в... Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе", - сказал он.
20 января, 08:00Никаких поблажек. Что ждать от Байдена России и миру
"Думаю, не стоит ждать резкого скачка к улучшению отношений ЕС и США", - добавил Чижов.
Отвечая на вопрос, как желание властей Евросоюза скорректировать отношения с США может отразиться на связях с Россией, постпред сказал: "Посмотрим, как будут развиваться отношения европейцев с новой американской властью, и учтем все изменения. Но при этом мы продолжим формировать главные направления своей внешней политики, не оглядываясь на других".
"Россия – самодостаточная страна с самостоятельной внешней политикой. Далеко не каждый международный игрок, кстати, имеет возможность претендовать на такое. А Россия, с какой стороны ни посмотри – великая держава", - заключил он.