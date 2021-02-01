https://ria.ru/20210201/bayden-1595438965.html

Чижов не ждет резкого улучшения отношений ЕС и США после прихода Байдена

Чижов не ждет резкого улучшения отношений ЕС и США после прихода Байдена

Резкого улучшения взаимоотношений Евросоюза и Соединенных Штатов после смены президента этой страны ждать не стоит, сказал в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:20

2021-02-01T09:20

2021-02-01T10:20

владимир чижов

евросоюз

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Резкого улучшения взаимоотношений Евросоюза и Соединенных Штатов после смены президента этой страны ждать не стоит, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Думаю, не стоит ждать резкого скачка к улучшению отношений ЕС и США", - добавил Чижов.Отвечая на вопрос, как желание властей Евросоюза скорректировать отношения с США может отразиться на связях с Россией, постпред сказал: "Посмотрим, как будут развиваться отношения европейцев с новой американской властью, и учтем все изменения. Но при этом мы продолжим формировать главные направления своей внешней политики, не оглядываясь на других"."Россия – самодостаточная страна с самостоятельной внешней политикой. Далеко не каждый международный игрок, кстати, имеет возможность претендовать на такое. А Россия, с какой стороны ни посмотри – великая держава", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Чижова >>

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

https://ria.ru/20210125/bayden-1594418903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чижов, евросоюз, джо байден, сша, в мире