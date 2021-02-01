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Чижов не ждет резкого улучшения отношений ЕС и США после прихода Байдена
Чижов не ждет резкого улучшения отношений ЕС и США после прихода Байдена
Резкого улучшения взаимоотношений Евросоюза и Соединенных Штатов после смены президента этой страны ждать не стоит, сказал в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:20
2021-02-01T10:20
владимир чижов
евросоюз
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Резкого улучшения взаимоотношений Евросоюза и Соединенных Штатов после смены президента этой страны ждать не стоит, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Думаю, не стоит ждать резкого скачка к улучшению отношений ЕС и США", - добавил Чижов.Отвечая на вопрос, как желание властей Евросоюза скорректировать отношения с США может отразиться на связях с Россией, постпред сказал: "Посмотрим, как будут развиваться отношения европейцев с новой американской властью, и учтем все изменения. Но при этом мы продолжим формировать главные направления своей внешней политики, не оглядываясь на других"."Россия – самодостаточная страна с самостоятельной внешней политикой. Далеко не каждый международный игрок, кстати, имеет возможность претендовать на такое. А Россия, с какой стороны ни посмотри – великая держава", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Чижова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
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владимир чижов, евросоюз, джо байден, сша, в мире

Чижов не ждет резкого улучшения отношений ЕС и США после прихода Байдена

09:20 01.02.2021 (обновлено: 10:20 01.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Резкого улучшения взаимоотношений Евросоюза и Соединенных Штатов после смены президента этой страны ждать не стоит, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"В Евросоюзе, думаю, ждали не столько прихода Джо Байдена, сколько ухода Дональда Трампа. Первое, на что здесь, конечно, рассчитывают, – это на возвращение США на те международные площадки, откуда Дональд Трамп Штаты вывел. Это и Парижское соглашение по климату, и Всемирная организация здравоохранения, рассчитывают и на возобновление участия США в... Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе", - сказал он.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Никаких поблажек. Что ждать от Байдена России и миру
"Думаю, не стоит ждать резкого скачка к улучшению отношений ЕС и США", - добавил Чижов.
Отвечая на вопрос, как желание властей Евросоюза скорректировать отношения с США может отразиться на связях с Россией, постпред сказал: "Посмотрим, как будут развиваться отношения европейцев с новой американской властью, и учтем все изменения. Но при этом мы продолжим формировать главные направления своей внешней политики, не оглядываясь на других".
"Россия – самодостаточная страна с самостоятельной внешней политикой. Далеко не каждый международный игрок, кстати, имеет возможность претендовать на такое. А Россия, с какой стороны ни посмотри – великая держава", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Владимира Чижова >>
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Владимир ЧижовЕвросоюзДжо БайденСШАВ мире
 
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